    10:02, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Новые производства стройматериалов и стекла запустят на западе Казахстана

    Центр трансграничной торговли «Евразия», расположенный вблизи аэропорта Уральска, развивается как важный элемент индустриальной инфраструктуры Западного Казахстана. О реализации проекта сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Стройматериалы Құрылыс материалдары
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    По его словам, создаваемый Центр ориентируют на наращивание экспортного потенциала и усиление торгово-экономического взаимодействия с приграничными регионами России.

    Объекту в 2020 году присвоили статус индустриальной зоны, а его управляющей компанией определена СПК «Акжаик».

    Акимат Западно-Казахстанской области планирует реализовать в зоне «Евразия» 16 инвестиционных проектов общей стоимостью около 140 млрд тенге. Это производства строительных материалов, мебели, стекла, оборудования для нефтегазового сектора, а также предприятия по переработке автомобильных шин, резины, пластмасс и катализаторов.

    — Уже реализуется три проекта — асфальтобетонный завод мощностью 240 тонн в час завод по производству газобетонных и железобетонных изделий предприятие по вторичной переработке автомобильных шин. Сумма инвестиций — 11,2 млрд тенге, — сообщил министр на заседании Правительства.

    Параллельно ведутся работы по строительству инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Внешние сети уже завершены, по внутренним разработана проектно-сметная документация.

    Ранее сообщалось, что Казахстан запустит крупный промышленный центр в ЦА в 2026 году.

