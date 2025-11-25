Новые производства стройматериалов и стекла запустят на западе Казахстана

По его словам, создаваемый Центр ориентируют на наращивание экспортного потенциала и усиление торгово-экономического взаимодействия с приграничными регионами России.

Объекту в 2020 году присвоили статус индустриальной зоны, а его управляющей компанией определена СПК «Акжаик».

Акимат Западно-Казахстанской области планирует реализовать в зоне «Евразия» 16 инвестиционных проектов общей стоимостью около 140 млрд тенге. Это производства строительных материалов, мебели, стекла, оборудования для нефтегазового сектора, а также предприятия по переработке автомобильных шин, резины, пластмасс и катализаторов.

— Уже реализуется три проекта — асфальтобетонный завод мощностью 240 тонн в час завод по производству газобетонных и железобетонных изделий предприятие по вторичной переработке автомобильных шин. Сумма инвестиций — 11,2 млрд тенге, — сообщил министр на заседании Правительства.

Параллельно ведутся работы по строительству инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Внешние сети уже завершены, по внутренним разработана проектно-сметная документация.

Ранее сообщалось, что Казахстан запустит крупный промышленный центр в ЦА в 2026 году.