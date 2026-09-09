Новые правила пребывания в Кыргызстане: что нужно знать казахстанцам

В Кыргызстане обновлен порядок пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

Соответствующее постановление кабинета министров подписано 7 сентября 2026 года.

Основные изменения в миграционном законодательстве:

Иностранным гражданам, превысившим установленный срок пребывания на территории Кыргызской Республики, отказывается в повторном въезде на срок, равный периоду безвизового пребывания на территории страны;

Расчет продолжительности пребывания иностранцев осуществляется автоматизированной системой TMEBT. При этом датой последнего выезда иностранного гражданина из КР считается день, в который завершился предыдущий период его пребывания на территории;

Иностранным супругам и несовершеннолетним детям граждан Кыргызстана, превысившим установленный срок пребывания на территории страны без получения необходимых разрешительных документов, предоставляется право однократного въезда в страну сроком на 30 рабочих дней с даты въезда для легализации своего статуса. Родственные связи необходимо подтвердить документально;

Иностранный гражданин, находившийся на территории КР сверх установленного срока, имеет право обратиться с заявлением о выдаче вида на жительство в порядке, установленном законодательством о внешней миграции.

Напомним, в Кыргызстане с сентября 2024 года действует новый порядок регистрации граждан иностранных государств с безвизовым режимом.

Ранее сообщалось, что в стране предлагают упростить порядок получения ВНЖ для иностранцев.

Мы также писали о том, что в Кыргызстане будут выдворять иностранцев за попрошайничество.