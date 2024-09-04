Новые поправки в закон о ценных бумагах повысят надежность фондового рынка Казахстана

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана опубликовало постановление, которые позволят совмещать работу по клирингу с брокерской или дилерской деятельностью с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Это нововведение вводится для повышения эффективности выполнения клиринговой организацией своих функций и обеспечения гарантирования исполнения сделок на казахстанском фондовом рынке, - указали в ведомстве.

АРРФР также сообщили о расширении перечня случаев возврата пенсионных активов из частного управления в доверительное управление Нацбанка РК, в который вошли граждане старше 55 лет, трудившиеся на вредных предприятиях.

- Данное требование реализовано в связи с введением Социальным кодексом РК пенсионных выплат из ЕНПФ таким лицам по установленному графику, - уточнили Агентстве.

Клиринг — это способ упрощения расчетов между сторонами сделки. Вместо того, чтобы каждый платил полную сумму все обязательства суммируются и каждая сторона платит только разницу между тем, что должна и что ей должны. Это делает расчеты быстрее и проще.

Отметим, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана отметил ряд ключевых задач, среди которых налоговые реформы, деятельность банков и другие.