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    16:20, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Новые поправки в закон о ценных бумагах повысят надежность фондового рынка Казахстана

    документы госслужба
    Фото: freepik

    Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана опубликовало постановление, которые позволят совмещать работу по клирингу с брокерской или дилерской деятельностью с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Это нововведение вводится для повышения эффективности выполнения клиринговой организацией своих функций и обеспечения гарантирования исполнения сделок на казахстанском фондовом рынке, - указали в ведомстве.

    АРРФР также сообщили о расширении перечня случаев возврата пенсионных активов из частного управления в доверительное управление Нацбанка РК, в который вошли граждане старше 55 лет, трудившиеся на вредных предприятиях. 

    - Данное требование реализовано в связи с введением Социальным кодексом РК пенсионных выплат из ЕНПФ таким лицам по установленному графику, - уточнили Агентстве.

    Клиринг — это способ упрощения расчетов между сторонами сделки. Вместо того, чтобы каждый платил полную сумму все обязательства суммируются и каждая сторона платит только разницу между тем, что должна и что ей должны. Это делает расчеты быстрее и проще.

    Отметим, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана отметил ряд ключевых задач, среди которых налоговые реформы, деятельность банков и другие.

    Теги:
    Ценные бумаги ЕНПФ АРРФР Деньги Биржи
    Жуман Кииков
    Автор
    Жуман Кииков
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