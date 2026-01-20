РУ
    11:40, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Новые подходы к поддержке бизнеса обсудили на Национальном курултае

    В Кызылорде 20 января проходит Национальный курултай с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В ходе мероприятия выступил член Национального курултая, депутат Мажилиса Парламента РК Нуртай Сабильянов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Нуртай Сабильянов
    Фото: Нұрболат Нұржаубай

    Он заявил о необходимости повысить эффективность государственных программ поддержки бизнеса за счет активного привлечения частных инвесторов.

    По его словам, не менее 25% финансирования таких программ должно обеспечиваться за счет частного капитала — через банки и институты развития. При этом государству важно сохранять контроль над результативностью предоставляемой поддержки.

    — Эффективность мер поддержки необходимо отслеживать через цифровые платформы и ежегодно анализировать их экономическое воздействие. Поддержка бизнеса должна приносить возврат государству, — подчеркнул депутат.

    Национальный курултай остается ключевой площадкой для обсуждения приоритетных направлений социально-экономического и общественно-политического развития страны.

    Напомним, Kazinform ведет прямую текстовую трансляцию Национального курултая.

     

