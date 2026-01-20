Новые подходы к поддержке бизнеса обсудили на Национальном курултае
В Кызылорде 20 января проходит Национальный курултай с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В ходе мероприятия выступил член Национального курултая, депутат Мажилиса Парламента РК Нуртай Сабильянов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Он заявил о необходимости повысить эффективность государственных программ поддержки бизнеса за счет активного привлечения частных инвесторов.
По его словам, не менее 25% финансирования таких программ должно обеспечиваться за счет частного капитала — через банки и институты развития. При этом государству важно сохранять контроль над результативностью предоставляемой поддержки.
— Эффективность мер поддержки необходимо отслеживать через цифровые платформы и ежегодно анализировать их экономическое воздействие. Поддержка бизнеса должна приносить возврат государству, — подчеркнул депутат.
Национальный курултай остается ключевой площадкой для обсуждения приоритетных направлений социально-экономического и общественно-политического развития страны.
Напомним, Kazinform ведет прямую текстовую трансляцию Национального курултая.