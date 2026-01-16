РУ
    13:07, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Новые остановки с комнатами отдыха появятся в Алматы

    В городе планируется строительство 20 отстойно-разворотных площадок (ОРП), передает агентство Kazinform.

    новые остановки, остановка, Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Как сообщили в управлении развития дорожной инфраструктуры, такие площадки решают сразу две важные задачи: позволяют исключить вынужденную парковку автобусов вдоль проезжей части и создают комфортные условия для полноценного отдыха водителей, что напрямую влияет на безопасность пассажирских перевозок.

    ОРП, остановки Алматы
    Фото: акимат Алматы

    На сегодняшний день завершено строительство одной ОРП в микрорайоне Коктобе, которая стала конечной точкой для двух автобусных маршрутов с общим выпуском 47 автобусов. На площадке уложено асфальтобетонное покрытие, установлено наружное освещение, а также размещено модульное здание для отдыха водителей площадью 49 квадратных метров, оборудованное зонами приема пищи и санитарно-гигиеническими кабинами.

    улицы Алматы, остановка автобуса, ОРП
    Фото: акимат Алматы

    Кроме того, в различных районах города продолжается строительство еще трех отстойно-разворотных площадок, завершение которых запланировано в этом году. Для остальных 16 ОРП ведется разработка проектно-сметной документации.

    Отметим, что с 16 января в Алматы начал работу новый автобусный маршрут № 96.

