Новые остановки с комнатами отдыха появятся в Алматы

Как сообщили в управлении развития дорожной инфраструктуры, такие площадки решают сразу две важные задачи: позволяют исключить вынужденную парковку автобусов вдоль проезжей части и создают комфортные условия для полноценного отдыха водителей, что напрямую влияет на безопасность пассажирских перевозок.

Фото: акимат Алматы

На сегодняшний день завершено строительство одной ОРП в микрорайоне Коктобе, которая стала конечной точкой для двух автобусных маршрутов с общим выпуском 47 автобусов. На площадке уложено асфальтобетонное покрытие, установлено наружное освещение, а также размещено модульное здание для отдыха водителей площадью 49 квадратных метров, оборудованное зонами приема пищи и санитарно-гигиеническими кабинами.

Фото: акимат Алматы

Кроме того, в различных районах города продолжается строительство еще трех отстойно-разворотных площадок, завершение которых запланировано в этом году. Для остальных 16 ОРП ведется разработка проектно-сметной документации.

Отметим, что с 16 января в Алматы начал работу новый автобусный маршрут № 96.