    16:36, 15 Январь 2026 | GMT +5

    Еще один новый автобусный маршрут запустят в Алматы

    С 16 января в Алматы начнет работу новый автобусный маршрут № 96, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ауа райы, погода, снег, қар, дорога, жол, автобус
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Маршрут будет курсировать по следующей схеме: «Аэропорт» — улица Майлина — улица Бекмаханова — улица Шолохова — улица Жумабаева — вдоль БАК — улица Монке би — микрорайон «Нуркент».

    96 маршрут, Алматы
    Фото: транспортный холдинг Алматы

    В будние дни на линию будут выходить 15 автобусов, в выходные — 13 единиц. Интервал движения составит 12 минут.

    Запуск нового маршрута позволит повысить транспортную доступность и обеспечит удобное сообщение между аэропортом и районами Алматы.

    Ранее в связи с закрытием рынка «Барлык» и строительством транспортного узла временно изменяются схемы движения восьми маршрутов в Алматы.

    Дороги Транспорт Автобус Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
