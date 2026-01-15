16:36, 15 Январь 2026 | GMT +5
Еще один новый автобусный маршрут запустят в Алматы
С 16 января в Алматы начнет работу новый автобусный маршрут № 96, передает корреспондент агентства Kazinform.
Маршрут будет курсировать по следующей схеме: «Аэропорт» — улица Майлина — улица Бекмаханова — улица Шолохова — улица Жумабаева — вдоль БАК — улица Монке би — микрорайон «Нуркент».
В будние дни на линию будут выходить 15 автобусов, в выходные — 13 единиц. Интервал движения составит 12 минут.
Запуск нового маршрута позволит повысить транспортную доступность и обеспечит удобное сообщение между аэропортом и районами Алматы.
Ранее в связи с закрытием рынка «Барлык» и строительством транспортного узла временно изменяются схемы движения восьми маршрутов в Алматы.