Еще один новый автобусный маршрут запустят в Алматы

Маршрут будет курсировать по следующей схеме: «Аэропорт» — улица Майлина — улица Бекмаханова — улица Шолохова — улица Жумабаева — вдоль БАК — улица Монке би — микрорайон «Нуркент».

Фото: транспортный холдинг Алматы

В будние дни на линию будут выходить 15 автобусов, в выходные — 13 единиц. Интервал движения составит 12 минут.

Запуск нового маршрута позволит повысить транспортную доступность и обеспечит удобное сообщение между аэропортом и районами Алматы.

Ранее в связи с закрытием рынка «Барлык» и строительством транспортного узла временно изменяются схемы движения восьми маршрутов в Алматы.