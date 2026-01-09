РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:37, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Маршруты автобусов изменили из-за строительства транспортного узла в Алматы

    В связи с закрытием рынка «Барлык» и строительством транспортного узла временно изменяются схемы движения нескольких маршрутов в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    транспорт
    Фото: Kazinform

    По данным Транспортного холдинга Алматы, с 9 января автобусы 8 маршрутов будут следовать по обновленной схеме.

    • № 15 маршрут

    В южном направлении: пр. Райымбека — ул. Алтын Орда — перенос конечного пункта на остановку «Рынок Барлык» (на 130 метров южнее прежнего места).
    В обратном направлении: начало движения с обновленного остановочного пункта «Рынок Барлык» — ул. Алтын Орда — пр. Райымбека, далее по схеме.

    • № 47 маршрут

    В южном направлении: пр. Райымбека — ул. Алтын Орда — перенос конечного пункта на остановку «Рынок Барлык» (на 130 метров южнее прежнего места).
    В обратном направлении: начало движения с обновленного остановочного пункта «Рынок Барлык» — ул. Алтын Орда — пр. Райымбека, далее по схеме.

    • № 55 маршрут

    В южном направлении: пр. Райымбека — ул. Алтын Орда — перенос конечного пункта на остановку «Рынок Барлык» (на 130 метров южнее прежнего места).
    В обратном направлении: начало движения с обновленного остановочного пункта «Рынок Барлык» — ул. Алтын Орда — пр. Райымбека, далее по схеме.

    • № 95 маршрут

    В восточном направлении: пр. Райымбека — ул. Алтын Орда — перенос конечного пункта на остановку «Рынок Барлык» (на 130 метров южнее прежнего места).
    В обратном направлении: начало движения с обновленного остановочного пункта «Рынок Барлык» — ул. Алтын Орда — пр. Райымбека, далее по схеме.

    • № 102 маршрут

    В южном направлении: пр. Райымбека — ул. Алтын Орда — перенос конечного пункта на остановку «Рынок Барлык» (на 130 метров южнее прежнего места).
    В обратном направлении: начало движения с обновленного остановочного пункта «Рынок Барлык» — ул. Алтын Орда — пр. Райымбека, далее по схеме.

    • № 112 маршрут

    В восточном направлении: пр. Райымбека — ул. Алтын Орда — перенос конечного пункта на остановку «Рынок Барлык» (на 130 метров южнее прежнего места).
    В обратном направлении: начало движения с обновленного остановочного пункта «Рынок Барлык» — ул. Алтын Орда — пр. Райымбека, далее по схеме.

    • № 128 маршрут

    В восточном направлении: пр. Райымбека — ул. Алтын Орда — перенос конечного пункта на остановку «Рынок Барлык» (на 130 метров южнее прежнего места).
    В обратном направлении: начало движения с обновленного остановочного пункта «Рынок Барлык» — ул. Алтын Орда — пр. Райымбека, далее по схеме.

    • № 246 маршрут

    В южном направлении: пр. Райымбека — ул. Алтын Орда — перенос конечного пункта на остановку «Рынок Барлык» (на 130 метров южнее прежнего места).
    В обратном направлении: начало движения с обновленного остановочного пункта «Рынок Барлык» — ул. Алтын Орда — пр. Райымбека, далее по схеме.

    Ранее сообщалось, что в Алматы в районе рынка «Барлык» будут реализованы проекты, направленные на развитие транспортной и инженерной системы города.

    Теги:
    Автобус Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают