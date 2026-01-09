Маршруты автобусов изменили из-за строительства транспортного узла в Алматы

По данным Транспортного холдинга Алматы, с 9 января автобусы 8 маршрутов будут следовать по обновленной схеме.

№ 15 маршрут

В южном направлении: пр. Райымбека — ул. Алтын Орда — перенос конечного пункта на остановку «Рынок Барлык» (на 130 метров южнее прежнего места).

В обратном направлении: начало движения с обновленного остановочного пункта «Рынок Барлык» — ул. Алтын Орда — пр. Райымбека, далее по схеме.

№ 47 маршрут

В южном направлении: пр. Райымбека — ул. Алтын Орда — перенос конечного пункта на остановку «Рынок Барлык» (на 130 метров южнее прежнего места).

В обратном направлении: начало движения с обновленного остановочного пункта «Рынок Барлык» — ул. Алтын Орда — пр. Райымбека, далее по схеме.

№ 55 маршрут

В южном направлении: пр. Райымбека — ул. Алтын Орда — перенос конечного пункта на остановку «Рынок Барлык» (на 130 метров южнее прежнего места).

В обратном направлении: начало движения с обновленного остановочного пункта «Рынок Барлык» — ул. Алтын Орда — пр. Райымбека, далее по схеме.

№ 95 маршрут

В восточном направлении: пр. Райымбека — ул. Алтын Орда — перенос конечного пункта на остановку «Рынок Барлык» (на 130 метров южнее прежнего места).

В обратном направлении: начало движения с обновленного остановочного пункта «Рынок Барлык» — ул. Алтын Орда — пр. Райымбека, далее по схеме.

№ 102 маршрут

В южном направлении: пр. Райымбека — ул. Алтын Орда — перенос конечного пункта на остановку «Рынок Барлык» (на 130 метров южнее прежнего места).

В обратном направлении: начало движения с обновленного остановочного пункта «Рынок Барлык» — ул. Алтын Орда — пр. Райымбека, далее по схеме.

№ 112 маршрут

В восточном направлении: пр. Райымбека — ул. Алтын Орда — перенос конечного пункта на остановку «Рынок Барлык» (на 130 метров южнее прежнего места).

В обратном направлении: начало движения с обновленного остановочного пункта «Рынок Барлык» — ул. Алтын Орда — пр. Райымбека, далее по схеме.

№ 128 маршрут

В восточном направлении: пр. Райымбека — ул. Алтын Орда — перенос конечного пункта на остановку «Рынок Барлык» (на 130 метров южнее прежнего места).

В обратном направлении: начало движения с обновленного остановочного пункта «Рынок Барлык» — ул. Алтын Орда — пр. Райымбека, далее по схеме.

№ 246 маршрут

В южном направлении: пр. Райымбека — ул. Алтын Орда — перенос конечного пункта на остановку «Рынок Барлык» (на 130 метров южнее прежнего места).

В обратном направлении: начало движения с обновленного остановочного пункта «Рынок Барлык» — ул. Алтын Орда — пр. Райымбека, далее по схеме.

Ранее сообщалось, что в Алматы в районе рынка «Барлык» будут реализованы проекты, направленные на развитие транспортной и инженерной системы города.