Маршруты автобусов изменили из-за строительства транспортного узла в Алматы
В связи с закрытием рынка «Барлык» и строительством транспортного узла временно изменяются схемы движения нескольких маршрутов в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Транспортного холдинга Алматы, с 9 января автобусы 8 маршрутов будут следовать по обновленной схеме.
- № 15 маршрут
В южном направлении: пр. Райымбека — ул. Алтын Орда — перенос конечного пункта на остановку «Рынок Барлык» (на 130 метров южнее прежнего места).
В обратном направлении: начало движения с обновленного остановочного пункта «Рынок Барлык» — ул. Алтын Орда — пр. Райымбека, далее по схеме.
- № 47 маршрут
В южном направлении: пр. Райымбека — ул. Алтын Орда — перенос конечного пункта на остановку «Рынок Барлык» (на 130 метров южнее прежнего места).
В обратном направлении: начало движения с обновленного остановочного пункта «Рынок Барлык» — ул. Алтын Орда — пр. Райымбека, далее по схеме.
- № 55 маршрут
В южном направлении: пр. Райымбека — ул. Алтын Орда — перенос конечного пункта на остановку «Рынок Барлык» (на 130 метров южнее прежнего места).
В обратном направлении: начало движения с обновленного остановочного пункта «Рынок Барлык» — ул. Алтын Орда — пр. Райымбека, далее по схеме.
- № 95 маршрут
В восточном направлении: пр. Райымбека — ул. Алтын Орда — перенос конечного пункта на остановку «Рынок Барлык» (на 130 метров южнее прежнего места).
В обратном направлении: начало движения с обновленного остановочного пункта «Рынок Барлык» — ул. Алтын Орда — пр. Райымбека, далее по схеме.
- № 102 маршрут
В южном направлении: пр. Райымбека — ул. Алтын Орда — перенос конечного пункта на остановку «Рынок Барлык» (на 130 метров южнее прежнего места).
В обратном направлении: начало движения с обновленного остановочного пункта «Рынок Барлык» — ул. Алтын Орда — пр. Райымбека, далее по схеме.
- № 112 маршрут
В восточном направлении: пр. Райымбека — ул. Алтын Орда — перенос конечного пункта на остановку «Рынок Барлык» (на 130 метров южнее прежнего места).
В обратном направлении: начало движения с обновленного остановочного пункта «Рынок Барлык» — ул. Алтын Орда — пр. Райымбека, далее по схеме.
- № 128 маршрут
В восточном направлении: пр. Райымбека — ул. Алтын Орда — перенос конечного пункта на остановку «Рынок Барлык» (на 130 метров южнее прежнего места).
В обратном направлении: начало движения с обновленного остановочного пункта «Рынок Барлык» — ул. Алтын Орда — пр. Райымбека, далее по схеме.
- № 246 маршрут
В южном направлении: пр. Райымбека — ул. Алтын Орда — перенос конечного пункта на остановку «Рынок Барлык» (на 130 метров южнее прежнего места).
В обратном направлении: начало движения с обновленного остановочного пункта «Рынок Барлык» — ул. Алтын Орда — пр. Райымбека, далее по схеме.
Ранее сообщалось, что в Алматы в районе рынка «Барлык» будут реализованы проекты, направленные на развитие транспортной и инженерной системы города.