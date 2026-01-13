Новые акимы избраны в Актюбинской области

Для проведения выборов акимов городов районного значения в Актюбинской области были задействованы две территориальные и 21 участковая избирательная комиссия. По двум избирательным округам было выдвинуто шесть кандидатов. Один из них представлял партию «Аманат», остальные баллотировались в порядке самовыдвижения. Из общего числа кандидатов пять являлись государственными служащими, один — сотрудником неправительственной организации. По итогам голосования наибольшее количество голосов получили государственный служащий и представитель неправительственной организации.

— В Мугалжарском районе состоялись выборы акима города Кандыагаш. В список избирателей по избирательному округу были включены 21 648 граждан. Из них в голосовании приняли участие 3 997 человек. Количество недействительных бюллетеней составило 239, еще 44 избирателя проголосовали «против всех». По итогам выборов советник партии «Аманат» Данияр Шерниязов был избран акимом города Кандыагаш Мугалжарского района, — сообщили в Мугалжарской районной территориальной избирательной комиссии.

Фото: акимат Мугалжарского района

Как сообщили в Хромтауской районной территориальной избирательной комиссии, в список избирателей были включены 18 630 граждан. В голосовании приняли участие 6 542 человека. Количество недействительных бюллетеней составило 34, отметку «против всех» поставили 12 избирателей.

— Заместитель акима города Хромтау, кандидат от партии «Аманат» Кеншилик Битанов, был избран акимом города Хромтау. Он набрал 4 561 голос. Кеншилик Битанов родился в 1991 году, — сообщили в Хромтауской районной территориальной избирательной комиссии.

Напомним, ранее аким города Кандыагаш был привлечен к уголовной ответственности за нанесение побоев женщине и приговорен к штрафу. В рамках рассмотрения апелляционной жалобы постановлением судебной коллегии размер наказания в виде штрафа был снижен до 295 360 тенге. При этом размер судебных расходов на оплату услуг представителя, взысканных в пользу потерпевшей стороны, был увеличен до 300 000 тенге.

Напомним, аким города Хромтау Сагындык Шабыкбаев был признан виновным по части 2 статьи 366 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере тридцатикратной суммы полученной взятки, что составило 12 000 000 тенге. В окончательном виде сумма штрафа была установлена в размере 11 355 151 тенге.