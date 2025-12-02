Аким, осужденный за избиение женщины, будет уволен в Актобе

Аким города Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области Казбек Аккайыр подал апелляционную жалобу, в результате чего приговор был частично изменен. Суд снизил размер штрафа, однако сумма расходов, подлежащих выплате представителю потерпевшей, была увеличена. После вынесения постановления судебной коллегии Актюбинского областного суда акимат Мугалжарского района принял решение об освобождении Казбека Аккайыра от занимаемой должности акима города Кандыагаш.

— В соответствии с решением суда мы освободим его от должности, — прокомментировал ситуацию аким Мугалжарского района Дархан Ермаганбетов.

Напомним, что этой осенью Мугалжарский районный суд рассмотрел дело в отношении акима города Кандыагаш Казбека Аккайыра. Он был привлечен к ответственности по статье Уголовного кодекса «Побои». Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 80 МРП, что составляет 314 560 тенге. Не согласившись с приговором, Казбек Аккайыр подал апелляционную жалобу. В соответствии с постановлением судебной коллегии размер штрафа был уменьшен до 295 360 тенге, а сумма расходов, взысканных в пользу потерпевшей на оплату услуг ее представителя, увеличена до 300 тысяч тенге.

Казбек Аккайыр был избран акимом города Кандыагаш летом 2024 года. В 2018–2022 годах он занимал должность акима сельского округа Талдысай, в 2022–2023 годах руководил отделом архитектуры, строительства и градостроительства Мугалжарского района. Позднее он работал главным инспектором аппарата акима Актюбинской области.

