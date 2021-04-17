Новая товарно-молочная ферма появится в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня лидирующие позиции по производству шерсти, молока и мяса занимает Туркестанская область, а одним из приоритетов региона является обеспечение областного центра продуктами питания в полном объеме и качестве. В связи с этим принято решение о создании продовольственного пояса вокруг города Туркестана, включающего в себя ряд якорных проектов. Одним из основных является проект по созданию молочно-товарной фермы с собственной кормовой базой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

В свою очередь, главной целью новой фермы, мощностью 1200 голов голштино-фризской породы, является обеспечение населения высококачественными молочными продуктами. Строительство фермы начато на площади 46 га, на территории села Ынтымак (г. Кентау, с/о Шага). На сегодняшний день, в рамках реализации проекта определен поставщик технологии (в лице итальянской компании Rota Guido) и начаты строительно-монтажные работы.

Планируется, что реализация данного проекта поспособствует повышению качества и увеличению объемов молока и молочной продукции, создаст новые рабочие места. В будущем проект позволит обеспечить областной центр, который с каждым годом привлекает все больше туристов, качественной молочной продукцией.

С 2019 года, в рамках первого этапа реализации, АО «СПК «Туркестан» начало проект по выращиванию кормовых культур на площади 1000 га. На бюджетные средства и привлеченные инвестиции было приобретено и установлено 18 дождевальных машин, а также создана машинно-тракторная станция с 26 единицами сельскохозяйственной техники для обслуживания посевных земель. Согласно плану реализации проекта собранный урожай обеспечит строящуюся промышленную молочно-товарную ферму необходимой кормовой базой.



