РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:09, 17 Апрель 2021 | GMT +6

    Новая товарно-молочная ферма появится в Туркестанской области

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня лидирующие позиции по производству шерсти, молока и мяса занимает Туркестанская область, а одним из приоритетов региона является обеспечение областного центра продуктами питания в полном объеме и качестве. В связи с этим принято решение о создании продовольственного пояса вокруг города Туркестана, включающего в себя ряд якорных проектов. Одним из основных является проект по созданию молочно-товарной фермы с собственной кормовой базой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    В свою очередь, главной целью новой фермы, мощностью 1200 голов голштино-фризской породы, является обеспечение населения высококачественными молочными продуктами. Строительство фермы начато на площади 46 га, на территории села Ынтымак (г. Кентау, с/о Шага). На сегодняшний день, в рамках реализации проекта определен поставщик технологии (в лице итальянской компании Rota Guido) и начаты строительно-монтажные работы.


    Планируется, что реализация данного проекта поспособствует повышению качества и увеличению объемов молока и молочной продукции, создаст новые рабочие места. В будущем проект позволит обеспечить областной центр, который с каждым годом привлекает все больше туристов, качественной молочной продукцией.

    С 2019 года, в рамках первого этапа реализации, АО «СПК «Туркестан» начало проект по выращиванию кормовых культур на площади 1000 га. На бюджетные средства и привлеченные инвестиции было приобретено и установлено 18 дождевальных машин, а также создана машинно-тракторная станция с 26 единицами сельскохозяйственной техники для обслуживания посевных земель. Согласно плану реализации проекта собранный урожай обеспечит строящуюся промышленную молочно-товарную ферму необходимой кормовой базой.




    Теги:
    Сельское хозяйство Туркестанская область Регионы Казахстана Строительство
    Сейчас читают
    00:29, 03 Октябрь 2023
    «Барыс» проиграл третий подряд матч в КХЛ
    00:03, 03 Октябрь 2023
    Землетрясение в Таджикистане зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 23:23
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!