Новая Конституция — переход к динамичной государственно-политической модели — Ерлан Карин

Результаты голосования подтвердили высокий уровень консолидации нашего общества вокруг президентского курса реформ.

Но принятие Конституции — это только первый этап.

Как было сказано Главой государства, впереди еще большая работа по гармонизации законодательной базы. Только на первом этапе необходимо принять 5 новых конституционных законов, порядка 60 кодексов и законов.

Затем предстоит сформировать новые институты: Курултай и Қазақстан Халық Кеңесі.

И третье, самое главное — планомерная работа по укоренению в обществе новых конституционных принципов и ценностей. Это, в первую очередь, Независимость и Суверенитет, идея Справедливого Казахстана, принципы Закон и Порядок, единство и солидарность, межэтническое и межконфессиональное согласие, развитие человеческого капитала, ценности культуры, образования, науки и инноваций, трудолюбия, прогресса, бережное отношение к природе.

Таким образом, с принятием Конституции выстраивается единый смысловой каркас новой общественной этики на всех уровнях: конституциональном, институциональном и идеологическом.

Напомним, что Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Конституцию Республики Казахстан и подписал Указ «О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года».

Более 20 законов обновят в рамках реализации новой Конституции.