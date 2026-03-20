РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:42, 20 Март 2026 | GMT +5

    Новая Конституция — переход к динамичной государственно-политической модели — Ерлан Карин

    Принятие новой Конституции означает переход к новой, современной и динамичной государственно-политической модели отметил в своем аккаунте Государственный советник Ерлан Карин, передает агентство Kazinform.

    Ерлан Карин
    Фото: Акорда

    Результаты голосования подтвердили высокий уровень консолидации нашего общества вокруг президентского курса реформ.

    Но принятие Конституции — это только первый этап. 

    Как было сказано Главой государства, впереди еще большая работа по гармонизации законодательной базы. Только на первом этапе необходимо принять 5 новых конституционных законов, порядка 60 кодексов и законов.

    Затем предстоит сформировать новые институты: Курултай и Қазақстан Халық Кеңесі.

    И третье, самое главное — планомерная работа по укоренению в обществе новых конституционных принципов и ценностей. Это, в первую очередь, Независимость и Суверенитет, идея Справедливого Казахстана, принципы Закон и Порядок, единство и солидарность, межэтническое и межконфессиональное согласие, развитие человеческого капитала, ценности культуры, образования, науки и инноваций, трудолюбия, прогресса, бережное отношение к природе.

    Таким образом, с принятием Конституции выстраивается единый смысловой каркас новой общественной этики на всех уровнях: конституциональном, институциональном и идеологическом.

    Напомним, что Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Конституцию Республики Казахстан и подписал Указ «О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года».

    Более 20 законов обновят в рамках реализации новой Конституции.

    Теги:
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают