Новая Конституция открывает новую фазу развития страны — депутат Наталья Дементьева

Одним из важных нововведений в Конституции является введение должности вице-президента, отметила депутат. Такой институт существует в ряде зарубежных стран.

— Вице-президент помогает сохранять политическую преемственность, обеспечивает стабильность и сбалансированность в государственном управлении. В целом главный принцип новой Конституции — защита прав человека. Ярким примером этого является введение принципа Миранды, — сказала Наталья Дементьева.

Кроме того, депутат отметила как важное решение введение отдельной статьи, посвященной институту семьи. По ее мнению, эта норма способствует укреплению ответственности и традиционных ценностей в обществе.

— В обновленной Конституции уделено особое внимание поддержке института семьи. В основном законе семья рассматривается как важный оплот общества, закреплены принципы, направленные на ее защиту и укрепление. Это дает возможность продвигать традиционные семейные ценности и воспитывать подрастающее поколение в духе уважения к этим ценностям, — подчеркнула Наталья Дементьева.

По словам депутата, новая Конституция обращает особое внимание не только на политические или социальные вопросы, но и на сферы, которые напрямую влияют на будущее развитие страны, такие как образование, наука и инновации.

— Сегодня трудно представить жизнь молодежи без искусственного интеллекта. Тем не менее, не следует забывать, что он может иметь и отрицательные последствия. Это необходимо объяснять и родителям. Искусственный интеллект не должен заменять образование, он должен использоваться лишь как вспомогательный инструмент. Образование всегда должно оставаться на первом месте. Этот принцип ясно отражен в нашей новой Конституции, — отметила спикер.

Ранее сообщалось, что референдум показал вовлечение казахстанцев в формирование конституционного будущего. Такую точку зрения выразили международные наблюдатели. Наблюдатели ТЮРКПА в свою очередь заявили о высоком уровне проведения референдума.

Напомним, 16 марта, Центральная комиссия референдума РК огласила предварительные результаты голосования на республиканском референдуме. Согласно подсчету, референдум по новой Конституции официально признан состоявшимся.