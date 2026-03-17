Новая Конституция открывает новую фазу развития страны — депутат Наталья Дементьева
15 марта 86,7% населения Казахстана поддержали новую Конституцию на референдуме. Депутат Мажилиса Парламента Наталья Дементьева в эфире программы «Бүгін Live» телеканала Jibek Joly рассказала о значении этого исторического решения, передает корреспондент агентства Kazinform.
Одним из важных нововведений в Конституции является введение должности вице-президента, отметила депутат. Такой институт существует в ряде зарубежных стран.
— Вице-президент помогает сохранять политическую преемственность, обеспечивает стабильность и сбалансированность в государственном управлении. В целом главный принцип новой Конституции — защита прав человека. Ярким примером этого является введение принципа Миранды, — сказала Наталья Дементьева.
Кроме того, депутат отметила как важное решение введение отдельной статьи, посвященной институту семьи. По ее мнению, эта норма способствует укреплению ответственности и традиционных ценностей в обществе.
— В обновленной Конституции уделено особое внимание поддержке института семьи. В основном законе семья рассматривается как важный оплот общества, закреплены принципы, направленные на ее защиту и укрепление. Это дает возможность продвигать традиционные семейные ценности и воспитывать подрастающее поколение в духе уважения к этим ценностям, — подчеркнула Наталья Дементьева.
По словам депутата, новая Конституция обращает особое внимание не только на политические или социальные вопросы, но и на сферы, которые напрямую влияют на будущее развитие страны, такие как образование, наука и инновации.
— Сегодня трудно представить жизнь молодежи без искусственного интеллекта. Тем не менее, не следует забывать, что он может иметь и отрицательные последствия. Это необходимо объяснять и родителям. Искусственный интеллект не должен заменять образование, он должен использоваться лишь как вспомогательный инструмент. Образование всегда должно оставаться на первом месте. Этот принцип ясно отражен в нашей новой Конституции, — отметила спикер.
Ранее сообщалось, что референдум показал вовлечение казахстанцев в формирование конституционного будущего. Такую точку зрения выразили международные наблюдатели. Наблюдатели ТЮРКПА в свою очередь заявили о высоком уровне проведения референдума.
Напомним, 16 марта, Центральная комиссия референдума РК огласила предварительные результаты голосования на республиканском референдуме. Согласно подсчету, референдум по новой Конституции официально признан состоявшимся.