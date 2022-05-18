18 Мая 2022 20:21

Новая Конституция запустит механизм усиления прав и равенства граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства инициировал поправки в Конституцию РК, которые кардинально поменяют государственную модель и политическую систему страны. Теперь казахстанцам предстоит проголосовать «за» или «против» изменений в основной закон страны на общенациональном референдуме, который пройдет 5 июня текущего года. О том, какие конкретно поправки будут внесены и как это отразится на жизни граждан, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Для чего проводится референдум

О том, что Казахстану необходимо провести референдум по изменениям в Конституцию, Глава государства заявил в ходе XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана 29 апреля текущего года.

«Мною инициированы изменения в Конституцию, которые носят фундаментальный характер и кардинально меняют политическую систему страны. Мы переходим к новой государственной модели, новому формату взаимодействия государства и общества. Этот качественный переход можно назвать Второй республикой», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания АНК.

По сути, конституционная реформа – это логичное продолжение всех политических реформ Президента с 2019 года. По ним было принято уже 10 законов.

Предстоящий референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны и станет яркой демонстрацией народного волеизъявления, укрепит курс на всестороннюю демократизацию и построение Нового Казахстана.

Отметим, за 27 лет в Конституцию РК поправки вносились четыре раза и коснулись около 60 статей. Все они получили одобрение в Парламенте.

В этот раз изменения коснутся трети статей Конституции. Документ получит совершенно новое измерение и изменения будут иметь судьбоносное значение для всего государства. Поэтому вопрос внесения поправок будет решаться не в Парламенте, а на общенациональном референдуме, который пройдет 5 июня текущего года.

Как будет проходить референдум

Согласно Указу Президента, организация и проведение республиканского референдума возложена на Центральную избирательную комиссию, выполняющую функции Центральной комиссии референдума. Территориальные и участковые избирательные комиссии будут выполнять функции территориальных и участковых комиссий.

По данным ЦИК, по состоянию на 15 мая в реестр избирателей включено 11 миллионов 722 тыс. 536 человек. То есть, такое количество граждан имеют право участвовать в республиканском референдуме.

Заместитель председателя ЦИК Константин Петров перечислил аспекты, которые необходимо будет учитывать при заполнении бюллетеня на референдуме.

«Бюллетени должны быть заполнены в кабине для тайного голосования. Каждый заполняет его лично. При заполнении запрещается присутствие кого бы то ни было, кроме голосующего. Если отдельные граждане не могут по состоянию здоровья или иным причинам заполнить самостоятельно, они вправе воспользоваться услугами другого гражданина, но не услугами организаторов и наблюдателей референдума», - сказал Константин Петров на заседании ЦИК.

Гражданин может ставить любую отметку в пустом квадрате справа от варианта ответа, за который он голосует.

«Один вопрос, два варианта ответа. Надо выбрать и поставить одну отметку - галочку, плюс, крестик, обвести. Но волеизъявление должно быть понятно. Не допускается проставление отметок карандашом, а также внесение в них каких бы то ни было исправлений. Заполненный бюллетень опускается в урну для голосования. Дальше переходим к алгоритму завершения голосования и подсчету голосов», – объяснил спикер.

Согласно его информации, признаются действительными, но не учитываются при подсчете голосов бюллетени, в которых отмечены все варианты ответов на вопрос, вынесенный на референдум.

Недействительными признаются бюллетени, в которых отметка поставлена карандашом, носят следы подчистки или иного способа подделки. Бюллетени со следами исправления будут признаны недействительными.

Сколько денег потратят на проведение референдума

Заместитель Премьер-Министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, что на проведение республиканского референдума планируют выделить 16,4 млрд тенге.

«На проведение референдума из республиканского бюджета будет выделено 16 млрд 460 млн тенге. Соответствующие расчеты со стороны Центральной избирательной комиссии представлены. Сегодня Правительство соответствующее постановление приняло. Деньги будут выделены из республиканского бюджета», - сказал Жамаубаев в кулуарах Правительства.

При этом, более 13 млрд тенге направят на оплату труда членов комиссий, что составляет 79% в смете расходов референдума.

Основные поправки в Конституцию

6 мая был опубликован проект закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию. Государственный секретарь РК Ерлан Карин отметил, что проект основан на запросах граждан и осуществляется в интересах всего общества.

Президент инициировал 56 поправок к 33 статьям документа. Госсекретарь выделил основные из них.

I БЛОК

Окончательный переход от суперпрезидентской модели к президентской республике.

Как это будет реализовано:

1. Президент не будет состоять в политической партии.

2. Близкие родственники Президента не будут работать на госслужбе и в руководстве квазигоссектора.

3. Президент не будет иметь права снимать с должностей акимов районов, городов и сельских округов.

II БЛОК

Перераспределение ряда властных полномочий.

1. Президентская квота в Сенате сократится с 15 до 10 депутатов.

2. Сенат будет согласовывать кандидатуры председателей Конституционного Совета и Высшего Судебного Совета.

3. Создание Конституционного суда из 11 судей.

4. Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета преобразуется в Высшую аудиторскую палату. Это расширит контроль депутатов над бюджетом.

III БЛОК

Усиление роли и повышение статуса Парламента.

1. Квота АНК из Мажилиса переносится в Сенат и сокращается с 9 депутатов до 5. Соответственно, уменьшится число депутатов в Мажилисе.

2. Депутаты Мажилиса будут избираться по смешанной избирательной системе. 30% Мажилиса будут составлять депутаты-одномандатники. Это позволит в полной мере учесть права всех граждан и лучше отражать интересы избирателей.

3. Избиратели смогут отзывать мандат у депутатов Мажилиса, избранных по одномандатному территориальному округу. Такая мера укрепит политическую культуру взаимной ответственности.

4. Предлагается, чтобы Мажилис принимал законы, а Сенат одобрял или не одобрял их. Это укрепит механизм сдержек и противовесов в политической системе.

IV БЛОК

Расширение участия населения в управлении страной.

1. В Конституции окончательно и однозначно закрепляется норма о том, что земля и ее недра, воды, растительный и животный мир и другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа права собственности осуществляет государство.

2. Акимы областей, городов республиканского значения и столицы будут назначаться на должность Президентом только с согласия депутатов всех маслихатов данного региона. При этом, Глава государства будет предлагать не менее двух кандидатур, по которым состоится голосование. Будет назначен на должность кандидат, получивший наибольшее число голосов.

V БЛОК

Усиление механизма защиты прав граждан.

1. Конституционный суд по обращениям граждан будет рассматривать нормативные правовые акты РК, непосредственно затрагивающие их права и свободы, на соответствие Конституции.

2. Окончательно закрепляется решение об отмене смертной казни на конституционном уровне.

3. Работа прокуратуры будет определяться Конституционным законом. Это усилит системную правозащитную деятельность и высший надзор за соблюдением законности на территории страны от имени государства.

4. Уполномоченный по правам человека получит иммунитет и гарантии независимости и неподотчетности каким-либо госорганам и должностным лицам. Он будет иметь право обращаться в Конституционный суд.

После принятия этих поправок предстоит изменить более 20 законов.

«Конституционная реформа носит системный характер. В итоге повысится эффективность всей государственной модели. И эффект от этих преобразований почувствует каждый казахстанец», - сказал Ерлан Карин.

По результатам соцопроса в референдуме планируют участвовать 66,4% респондентов

Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) с 9-12 мая провел социологический телефонный опрос об отношении казахстанцев к конституционной реформе и референдуму. В данном опросе приняли участие 1200 респондентов со всех регионов страны.

«Согласно опросу в референдуме планируют участвовать 66,4% респондентов», - сообщил директор КИСИ Еркин Тукумов в ходе заседания экспертного круглого стола в СЦК.

Отметим, референдум считается состоявшимся при явке более 50% избирателей.

«76,4% поддерживают инициативу его проведения. То есть у подавляющего большинства граждан есть понимание о происходящих изменениях в государстве. 15,4% не поддерживают идею проведения референдума. 8,2% не определились с выбором. Последняя цифра говорит о том, что почти каждый 10-й казахстанец не осознает важность предстоящих реформ. Поэтому перед экспертным сообществом стоит задача и дальше четко и ясно разъяснять смысл реформ, необходимость проведения референдума для строительства Нового Казахстана», - сказал директор КИСИ.

Как конституционные изменения отразятся на жизни граждан Казахстана

Член рабочей группы по внесению поправок в Конституцию РК, доктор юридических наук, профессор КазГЮУ Индира Аубакирова в ходе экспертного круглого стола по предстоящему референдуму разъяснила смысл планируемых поправок.

«Мы с вами находимся на историческом этапе, когда будет меняться весь политический ландшафт страны и возникает вопрос: а в чем смысл конституционных поправок? … Во-первых, Конституция должна выполнять интегрирующую, консолидирующую роль. И замысел Главы государства в том, чтобы мы вместе строили «Новый Казахстан». Задача обновления Конституции заключается также в усилении доверия в обществе. В этом ракурсе обновленная Конституция направлена на три конкретные цели: верховенство права, усиление демократических процессов и усиление разделения властей, механизма сдержек и противовесов», - сказала Индира Аубакирова.

По ее мнению, Конституция должна выполнять роль реального воздействия на общественные отношения.

«Дефицит справедливости в любом обществе воспринимается болезненно, даже болезненней, чем экономическое неравенство. Во Второй Республике определять жизнь общества, функции государства должны на основе справедливости. Справедливое государство – это прежде всего государство равных возможностей. Равенство возможностей – это, когда все позиции в обществе достигаются в результате конкурентного отбора, здоровой политической конкуренции, на основе личных достижений, труда, таланта. И повышение человеком своего благосостояния, экономического благополучия, перемещения на более высокий статус, позицию, приобретение собственности должно основываться именно на его личных заслугах - не от его стартовых исходных положений, а в результате трудолюбия, предприимчивости, деловитости», - подчеркнула эксперт.

Поэтому в основе конституционных поправок лежит идея создания равенства условий.

«Что такое верховенство права? Это, прежде всего, верховенство прав человека. Поправками в Конституцию устанавливается конкретная институциональная система гарантий прав человека. Право там, где есть конкретное средство их воплощения. Права там, где есть механизм защиты прав и свобод человека», - отметила Индира Аубакирова.

Профессор кафедры теории и истории государства и права, конституционного права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Ермек Абдрасулов отметил важность создания Конституционного суда.

«Согласно Конституции, все права и свободы гарантируются и реализуются, но иногда отдельные нормативно-правовые акты ущемляют права и свободы граждан. В таких случаях Конституционный суд будет выступать высшей формой правосудия, которая способна восстановить справедливость. Очень важно закрепление конституционного статуса Уполномоченного по правам человека. Реакция омбудсмена на факты ущемления прав человека крайне важна. В отдельных случаях омбудсмен сможет обращаться в Конституционный суд для установления справедливости», – считает Ермек Абдрасулов.

Руководитель отдела прогнозирования и исследований Фонда развития СМИ Алишер Тастенов также считает, что Конституционный суд, куда граждане смогут напрямую обращаться, направлен на расширение возможностей по защите своих прав.

«Преобразование Конституционного совета в Конституционный суд будет способствовать тому, что каждый гражданин может быть уверен в том, что его права будут защищены. Все конституционные изменения, которые выносятся на референдум, они выносятся как запрос населения на справедливый Казахстан. Конституционный суд в этом контексте будет задавать тон всей правовой и судебной системе страны», – подчеркнул эксперт.

В целом, конституционная реформа оптимизирует баланс отношений между ветвями власти и расширит участие народа в управлении страной.



Рабига Нурбай