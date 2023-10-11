Новая кемпинг-зона появилась на БАО

На Большом Алматинском озере открылась новая кемпинг-зона, которая представляет собой оборудованную площадку для любителей горного отдыха, трекинга, хайкинга и продолжительных прогулок с палаткой, передает корреспондент агентства Kazinform.

Новая точка притяжения туристов расположена по дороге на Космостанцию на высоте 2500 метров над уровнем моря вблизи известных вершин: пик «Скалистый» (3332 м), пик «Крошка» (3722 м), пик «Советов» (4317 м), пик «Озерный» (4126 м).

По данным акимата города, для комфортного и безопасного отдыха туристов здесь отведены палаточные места, установлены уютные беседки, столы со скамейками и качели «Алтыбакан» в национальном стиле.

Фото: акимат Алматы

- Мы работаем над созданием новых маршрутов для туристов, уделяя отдельное внимание развитию горной инфраструктуры. На протяжении маршрутов установлены информационные стенды, указатели, щиты. На навигационных стендах имеются QR-коды, где туристы могут ознакомиться со сложностью маршрута, его протяженностью и временем прохождения. Информация о кемпинг-зонах добавлена в картографические платформы, включая 2GIS, - сообщила руководитель управления туризма Алматы Галия Токсеитова.

Новая кемпинг-зона стала десятой по счету, открытой управлением туризма города за последние годы. Ранее была создана кемпинг-зоны «Ак-Булак» и «Мынжылкы».

Недавно проезд на Большое Алматинское озеро был закрыт для частных автомобилей - въезд разрешается только для служебных машин.