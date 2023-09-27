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    14:14, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Проезд на Большое Алматинское озеро вновь закрыли

    Большое Алматинское озеро
    Фото: Александр Павский / МИА «Казинформ».

    Дорогу на Большое Алматинское озеро, которую открыли в августе этого года спустя три года, вновь закрыли для частных автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Въезд на БАО был закрыт в 2020 году из-за появления дефектов на дороге в виде глубоких пробоин и сужения проезжей части (горная местность). В августе этого года один из жителей города возмутился странными поборами за въезд в ущелье. Позже стало известно, что дорогу к озеру открыли для всех желающих.

    В социальных сетях алматинцы стали делиться фотографиями и видео с Большого Алматинского озера. Там можно увидеть большое количество туристов и автомобилей. Некоторые также пожаловались на мусор, оставленный посетителями.

    В «КазАвтоЖол» сообщили, что для обеспечения безопасности всех участников движения, поддержания и охраны порядка, введено ограничение для движения транспортных средств на участке автомобильной дороги республиканского значения Р-22 «Алматы-Космостанция» км 15-34.

    «Для исполнения служебных обязательств к проезду допускаются (строго по списку и на служебном транспорте) служба Национального парка, пограничная застава, научная база «Космостанция», метеорологические и гидрологические службы и управление туризма Алматы», - пояснили в нацкомпании.

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    Публикация от 100BAKSOFF 100BAKSOFF (@100baksoff)

    Теги:
    Алматы Дороги Транспорт
    Автор
    Еламан Турысбеков
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