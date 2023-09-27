Проезд на Большое Алматинское озеро вновь закрыли

Дорогу на Большое Алматинское озеро, которую открыли в августе этого года спустя три года, вновь закрыли для частных автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Въезд на БАО был закрыт в 2020 году из-за появления дефектов на дороге в виде глубоких пробоин и сужения проезжей части (горная местность). В августе этого года один из жителей города возмутился странными поборами за въезд в ущелье. Позже стало известно, что дорогу к озеру открыли для всех желающих.

В социальных сетях алматинцы стали делиться фотографиями и видео с Большого Алматинского озера. Там можно увидеть большое количество туристов и автомобилей. Некоторые также пожаловались на мусор, оставленный посетителями.

В «КазАвтоЖол» сообщили, что для обеспечения безопасности всех участников движения, поддержания и охраны порядка, введено ограничение для движения транспортных средств на участке автомобильной дороги республиканского значения Р-22 «Алматы-Космостанция» км 15-34.

«Для исполнения служебных обязательств к проезду допускаются (строго по списку и на служебном транспорте) служба Национального парка, пограничная застава, научная база «Космостанция», метеорологические и гидрологические службы и управление туризма Алматы», - пояснили в нацкомпании.