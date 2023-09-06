Еще одну кемпинг-зону открыли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы открыли новую кемпинг-зону «Мыңжылқы». Она представляет собой оборудованный летний лагерь для любителей горного отдыха, трекинга, хайкинга и продолжительных прогулок с палаткой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для комфортного и безопасного отдыха туристов отведены палаточные места, установлены уютные беседки, столы со скамейками и качели «Алтыбакан» в национальном стиле.

Новая точка притяжения туристов расположена у истока реки Малая Алматинка на высоте 3100 метров над уровнем моря. Вблизи располагаются озеро имени Маншук Маметовой и пик Амангельды.

«Мы работаем над созданием новых маршрутов для туристов. У каждой кемпинг-зоны свой уникальный дизайн, сочетающийся с тематикой и характером местоположения. Вся информация о кемпинг-зонах будет добавлена в картографические платформы, включая 2GIS», - отметила руководитель управления туризма Алматы Галия Токсеитова.

«Мыңжылқы» стала девятой кемпинг-зоной по счету, открытой управлением туризма Алматы за последние годы. До конца текущего года в рамках развития туристкой инфраструктуры будет создана кемпинг-зона на БАО.

Недавно в Алматы открылась кемпинг-зона «Акбулак».

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев доложил о развитии туристической инфраструктуры города и Алматинской агломерации. Он сообщил, что до конца года будут созданы три новых кемпинг-зоны и 10 горных маршрутов протяженностью 150 км в Малом и Большом Алматинских ущельях.