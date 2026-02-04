Норвегия выбрала продолжение монархии

Согласно официальным подсчетам, в ходе давно запланированного голосования 141 из 169 членов парламента поддержали сохранение монархии, а 26 членов проголосовали за прекращение правления короля Харальда и его потомков, пишет Reuters.

Сторонники монархии утверждают, что этот институт обеспечивает стабильность, будучи вне партийной политики, и что он хорошо служил Норвегии с момента обретения независимости от Швеции в 1905 году. Сторонники республиканской формы правления утверждают, что политическая власть уже принадлежит избранному парламенту и правительству Норвегии, добавляя, что унаследованные привилегии королевской семьи не должны существовать в демократическом обществе.

В тот же день в Осло начался судебный процесс над Мариусом Боргом Хёйби — старшим сыном кронпринцессы Метте-Марит, обвиняемым в 38 преступлениях, включая изнасилования.

На первом заседании суда в Осло 3 февраля после оглашения обвинительного заключения 29-летний Мариус Борг Хёйби заявил, что не признает свою вину в изнасилованиях. По ряду менее серьезных обвинений он частично признал себя виновным.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Мариус Борг Хёйби не имеет королевского титула и не имеет прав на престол. Он является сыном кронпринцессы Метте-Марит от отношений, предшествовавших ее браку в 2001 году с кронпринцем Хоконом, будущим королем Норвегии.

Дополнительный резонанс дискуссии придают и недавние публикации о контактах кронпринцессы с обвиненным в педофилии американским бизнесменом Джеффри Эпштейном.

Согласно недавнему опросу, проведенному Norstat, доверие к кронпринцессе резко падает. 76 процентов опрошенных заявили, что их доверие к кронпринцессе ослабло после недавней информации о ее контактах с Джеффри Эпштейном.