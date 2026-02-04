Суд над старшим сыном кронпринцессы начался в Норвегии

Издание пишет, что на первом заседании суда в Осло во вторник, 3 февраля, после оглашения обвинительного заключения 29-летний Мариус Борг Хёйби заявил, что не признает свою вину в изнасилованиях. По ряду менее серьезных обвинений он частично признал себя виновным.

Как отмечают СМИ, Хёйби явился на заседание суда в броском наряде и во время зачтения обвинения не проявлял какой-либо реакции. Перед началом процесса прокурор Стурла Хенриксбо подчеркнул, что к сыну кронпринцессы в ходе судебного разбирательства будут относиться «ни снисходительнее, ни строже», чем к другим подозреваемым.

— Ожидается, что важную роль в судебном процессе будут играть видеозаписи, сделанные на мобильные телефоны и изъятые в ходе расследования. По данным следствия, во время совершения насильственных действий над ними пострадавшие женщины «не бодрствовали» и не могли себя защитить. Среди прочего Хёйби обвиняют в видеосъемке его предполагаемых жертв. С целью защиты пострадавших видеозаписи будут демонстрировать на закрытых заседаниях, — говорится в сообщении.

Напомним, сын кронпринцессы Норвегии обвиняется в изнасиловании, домашнем насилии, нападении и других преступлениях.

Мариус Борг Хёйби не имеет королевского титула и не имеет прав на престол. Он является сыном кронпринцессы Метте-Марит от отношений, предшествовавших ее браку в 2001 году с кронпринцем Хоконом, будущим королем Норвегии.