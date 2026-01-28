Норма о целостности и неприкосновенности территории Казахстана остается неизменной в Конституции

По его словам, речь идет, в частности, о деятельности Международного финансового центра «Астана», а также о развитии города Алатау. Данные меры направлены на обеспечение эффективного экономического развития республики.

При этом Бакыт Нурмуханов отметил, что предлагаемая норма должна рассматриваться в тесной взаимосвязи с основополагающими положениями Конституции, согласно которым административно-территориальное устройство страны определяется исключительно конституционным законом.

— Конституционная норма об унитарности государства, а также о целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости территории Казахстана остается неизменной, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что преамбула Конституции Казахстана получит полностью новую редакцию.