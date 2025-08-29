Нора Джеруто завоевала «серебро» на этапе «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе

Легкоатлетка на престижном мировом турнире показала второй результат на дистанции 3000 метров с препятствиями — 9.10,87.

Победу одержала Фейт Черотич (Кения) — 8.57,24. Замкнула тройку лучших Марва Бузаяни (Тунис) — 9.12,03.

Ранее казахстанские легкоатлеты завоевали четыре «золота» на турнире в Ташкенте. Также легкоатлеты взяли 34 медали на Мемориале Косанова.