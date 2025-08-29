РУ
    13:46, 29 Август 2025 | GMT +5

    Нора Джеруто завоевала «серебро» на этапе «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе

    Представительница команды Казахстана по легкой атлетике Нора Джеруто заняла второе место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе (Швейцария), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Фото: НОК

    Легкоатлетка на престижном мировом турнире показала второй результат на дистанции 3000 метров с препятствиями — 9.10,87.

    Победу одержала Фейт Черотич (Кения) — 8.57,24. Замкнула тройку лучших Марва Бузаяни (Тунис) — 9.12,03.

    Ранее казахстанские легкоатлеты завоевали четыре «золота» на турнире в Ташкенте. Также легкоатлеты взяли 34 медали на Мемориале Косанова.

