    20:13, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Никто в Казахстане не подвергается преследованиям за профессию — Аида Балаева

    Заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации РК прокомментировала призыв международной организации Human Rights Watch «прекратить давление на журналистов в Казахстане», передает агентство Kazinform.

    Аида Балаева
    Фото: Правительство РК

    — Не вызывает сомнений, что представители организации были введены в заблуждение, поскольку в Казахстане уже несколько дней раскачивается тема якобы «пыток» для привлечения внимания международной общественности к нескольким уголовным делам, ответчиками в которых являются представители СМИ. С 2022 года в Казахстане принимаются меры по совершенствованию законодательства в сфере медиа и информации. Реформы направлены на повышение статуса журналиста и укрепление правовой защиты представителей сферы. Однако в последнее время в информационном пространстве Казахстана звучат громкие заявления о якобы «системном давлении» на журналистов и СМИ. Более того, фигуранты уголовных дел и их адвокаты заявляют о пытках в отношении подследственных. Такие заявления и ввели в заблуждение и казахстанцев, и зарубежные правозащитные организации, — написала Аида Балаева в социальных сетях.

    Она напомнила, что любые утверждения о нарушении прав и свобод должны опираться исключительно на факты, доказательства и нормы закона, а не на интерпретации, эмоции или попытки привлечь к себе дополнительное внимание.

    — Государство последовательно исходит из принципа, что свобода слова и свобода СМИ являются фундаментальными ценностями, закрепленными в Конституции Республики Казахстан и международными обязательствами нашей страны. Вместе с тем, свобода слова не означает освобождение от ответственности и не может подменять собой требования закона — ни у нас, ни в любом другом правовом государстве, — отметила вице-премьер.

    Аида Балаева подчеркнула, что все вопросы, связанные с деятельностью СМИ, журналистов или конкретными уголовными делами, должны и будут рассматриваться исключительно в правовом поле с соблюдением всех процессуальных норм, презумпции невиновности и права на защиту.

    — Со всей ответственностью заявляю, что никто в Казахстане не подвергается преследованиям за профессию. Попытки представить процессуальные действия как «давление на свободу слова» — сознательная манипуляция общественным мнением. Речь идет не о взглядах и не о редакционной политике, а о конкретных правовых претензиях гражданских лиц, которые рассматриваются уполномоченными органами, — заявила она.

    Министерство культуры и информации РК в рамках своих компетенций готово принять все необходимые меры для обеспечения прав журналистов и справедливого рассмотрения дел в судах.

    — В связи с вышесказанным я настоятельно призываю все международные организации, а также СМИ и общественность воздерживаться от преждевременных выводов до завершения расследования, чтобы избежать вмешательства во внутренние дела суверенного государства, распространения неподтвержденной информации и давления на следственные органы. Это путь к дестабилизации. Виновные неотвратимо понесут наказание соразмерно содеянному, если это будет доказано в суде.

    Ранее в департаменте полиции Алматы сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении главного редактора Orda.kz Гульнары Бажкеновой по фактам неоднократного и умышленного распространения заведомо ложных сведений.

    СМИ Аида Балаева Минкультуры и информации Журналист Уголовное дело
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
