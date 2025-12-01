РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:23, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Уголовное дело возбуждено в отношении Гульнары Бажкеновой

    В департаменте полиции Алматы сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении главного редактора Orda.kz Гульнары Бажкеновой по фактам неоднократного и умышленного распространения заведомо ложных сведений, передает агентство Kazinform.

    Уголовное дело возбуждено в отношении Гульнары Бажкеновой
    Фото из социальных сетей Г. Бажкеновой

    — По поступившим заявлениям возбуждены уголовные дела в отношении главного редактора ресурса О., гражданки Б., по фактам неоднократного и умышленного распространения заведомо ложных сведений, — сообщили в пресс-службе департамента полиции.

    Отмечается, что в рамках следственных действий проводится тщательная проверка доводов заявителей. Так, предварительно установлено, что в одной из публикаций от 2024 года распространены заведомо ложные сведения о якобы задержании сотрудника правоохранительных органов при получении взятки.

    — При этом достоверно установлено, что данный факт не имел место. Таким образом, действиями Б. в обществе сформировано ложное представление о профессиональной деятельности сотрудника, указанного в публикации, нанесен ущерб его деловой репутации. В другой публикации размещены искаженные и недостоверные данные о размере и причинах ущерба в имущественном споре, что привело к введению общественности в заблуждение и нанесло значительный ущерб деловой репутации заявителя, — отметили в полиции.

    Кроме этого, проводится расследование и по другим заявлениям потерпевших касательно публикаций прошлых лет, которые также могут содержать ложные и вводящие общественность в заблуждение сведения.

    По месту жительства и работы гражданки Б. проводятся следственные действия. Осуществляется изъятие электронных устройств и материалов для установления обстоятельств подготовки и размещения опубликованных заведомо ложных сведений и проверки их происхождения.

    Следствие продолжается. Все обстоятельства будут установлены в рамках закона.

    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
