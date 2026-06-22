Ни один из проверенных пляжей ВКО не соответствует всем требованиям безопасности

В Восточном Казахстане купальный сезон уже стартовал, но ни один из проверенных пляжей и зон отдыха пока не смог пройти проверку спасателей без замечаний, передает корреспондент агентства Kazinform.

Между тем на водоемах региона уже зарегистрированы первые трагические случаи.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО, в этом году для отдыха жителей официально определены 23 места массового отдыха у воды. Однако подготовка части объектов к сезону все еще продолжается.

На сегодняшний день в адрес спасателей поступило 18 заявок на обследование пляжей, баз отдыха и других мест массового купания. Проверки на десяти объектах уже завершены, но их результаты оказались неутешительными.

— В адрес департамента поступило 18 заявок на проведение водолазных работ по обследованию дна. По десяти объектам проведены проверки готовности. По результатам обследования все они получили замечания и пока не соответствуют требованиям правил безопасности на водоемах, — сообщил заместитель начальника ДЧС ВКО Исхар Савазов.

По словам спасателей, чаще всего владельцы пляжей и зон отдыха не успевают выполнить обязательные требования безопасности. Речь идет не только об обследовании дна водоемов, но и об оборудовании детских зон для купания, установке буйков и предупреждающих знаков, подготовке спасателей-дружинников, организации медицинских постов и обеспечении территории спасательными средствами.

При этом сезон отдыха на воде уже набирает обороты. Поэтому спасатели призывают жителей не ориентироваться только на наличие песчаного берега или отдыхающих, а выбирать исключительно официально оборудованные места для купания.

Особую актуальность этим предупреждениям придают первые трагедии нынешнего сезона.

По информации ДЧС, с начала купального периода в области уже утонули два человека. В обоих случаях люди находились в необорудованных местах и пренебрегли элементарными правилами безопасности.

Как отмечают специалисты, основными причинами гибели людей на воде из года в год остаются купание в запрещенных местах, употребление алкоголя и отсутствие контроля за детьми.

Для обеспечения безопасности отдыхающих в регионе работают пять спасательных подразделений ДЧС. К патрулированию водоемов также привлечены сотрудники полиции, местных исполнительных органов, военнослужащие и волонтеры. Дополнительно мобильный спасательный пост выставлен в селе Новостройка района Самар.

— На водоемах области установлено 170 запрещающих знаков, подготовлены 38 спасателей-дружинников. Однако безопасность отдыхающих зависит не только от спасателей, но и от самих граждан, — подчеркнул Исхар Савазов.

Всего в Восточно-Казахстанской области определены 23 официальных места массового отдыха у воды.

Три из них расположены в Усть-Каменогорске — в парке «Самал», на КНМ и на участке для катания на лодках и катамаранах. Остальные находятся в Риддере и районах области.

Спасатели напоминают, что безопасным можно считать только тот пляж, где обследовано дно, оборудованы зоны купания, дежурят спасатели и имеются средства спасения. В случае чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, в Казахстане есть 733 разрешенных места для купания, однако люди продолжают гибнуть.