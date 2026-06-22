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    Ни один из проверенных пляжей ВКО не соответствует всем требованиям безопасности

    В Восточном Казахстане купальный сезон уже стартовал, но ни один из проверенных пляжей и зон отдыха пока не смог пройти проверку спасателей без замечаний, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ни один из проверенных пляжей ВКО не соответствует всем требованиям безопасности
    Фото: Айгерим Коппаева/Kazinform

    Между тем на водоемах региона уже зарегистрированы первые трагические случаи.

    По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО, в этом году для отдыха жителей официально определены 23 места массового отдыха у воды. Однако подготовка части объектов к сезону все еще продолжается.

    На сегодняшний день в адрес спасателей поступило 18 заявок на обследование пляжей, баз отдыха и других мест массового купания. Проверки на десяти объектах уже завершены, но их результаты оказались неутешительными.

    — В адрес департамента поступило 18 заявок на проведение водолазных работ по обследованию дна. По десяти объектам проведены проверки готовности. По результатам обследования все они получили замечания и пока не соответствуют требованиям правил безопасности на водоемах, — сообщил заместитель начальника ДЧС ВКО Исхар Савазов.

    По словам спасателей, чаще всего владельцы пляжей и зон отдыха не успевают выполнить обязательные требования безопасности. Речь идет не только об обследовании дна водоемов, но и об оборудовании детских зон для купания, установке буйков и предупреждающих знаков, подготовке спасателей-дружинников, организации медицинских постов и обеспечении территории спасательными средствами.

    При этом сезон отдыха на воде уже набирает обороты. Поэтому спасатели призывают жителей не ориентироваться только на наличие песчаного берега или отдыхающих, а выбирать исключительно официально оборудованные места для купания.

    Особую актуальность этим предупреждениям придают первые трагедии нынешнего сезона.

    По информации ДЧС, с начала купального периода в области уже утонули два человека. В обоих случаях люди находились в необорудованных местах и пренебрегли элементарными правилами безопасности.

    Как отмечают специалисты, основными причинами гибели людей на воде из года в год остаются купание в запрещенных местах, употребление алкоголя и отсутствие контроля за детьми.

    Для обеспечения безопасности отдыхающих в регионе работают пять спасательных подразделений ДЧС. К патрулированию водоемов также привлечены сотрудники полиции, местных исполнительных органов, военнослужащие и волонтеры. Дополнительно мобильный спасательный пост выставлен в селе Новостройка района Самар.

    — На водоемах области установлено 170 запрещающих знаков, подготовлены 38 спасателей-дружинников. Однако безопасность отдыхающих зависит не только от спасателей, но и от самих граждан, — подчеркнул Исхар Савазов.

    Всего в Восточно-Казахстанской области определены 23 официальных места массового отдыха у воды.

    Три из них расположены в Усть-Каменогорске — в парке «Самал», на КНМ и на участке для катания на лодках и катамаранах. Остальные находятся в Риддере и районах области.

    Спасатели напоминают, что безопасным можно считать только тот пляж, где обследовано дно, оборудованы зоны купания, дежурят спасатели и имеются средства спасения. В случае чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.

    Ранее сообщалось, в Казахстане есть 733 разрешенных места для купания, однако люди продолжают гибнуть.

    ДЧС ВКО Регионы Казахстана Купальный сезон Безопасность Зоны отдыха
    Руслан Мухамедьяров
    Руслан Мухамедьяров
    Автор