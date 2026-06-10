Казахстанцы продолжают гибнуть на воде: озвучены новые данные

В Казахстане есть 733 разрешенных места для купания, однако люди продолжают гибнуть. Трагическую статистику сообщил зампред Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК на брифинге в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Асета Жылкайдарова с начала 2026 года в Казахстане утонули 10 человек.

— В целях обеспечения безопасности людей на воде определено 733 разрешенных места массового отдыха на водоемах, из них 257 коммунальных пляжей и 433 частных, 19 предназначены для спорта и туризма, 24 для других целей. На сегодняшний день в стране насчитывается более 50 тысяч водоемов. Для эффективного обеспечения безопасности граждан на воде, в круглосуточном режиме будет функционировать 50 спасательных станций и 200 мобильных спасательных постов, дополнительно выставленных на опасных участках водоемов. В целом принятые меры позволили спасти в прошлом году 276 человек, в том числе 85 детей, — сказал Жылкайдаров.

Спикер отметил, что за два года построено девять спасательных станций на озерах Алаколь, Бурабай, Большое Чебачье, Шалкар, Имантау, Пестрое и Кольсай. Планируется создание дополнительно пяти оперативно-спасательных отрядов в городах Жезказган области Улытау, Конаев Алматинской области, Семей области Абай, на берегу озера Щучье и Косшы Акмолинской области.

По словам Жылкайдарова, основная причина гибели детей в купальный период — это оставление их без присмотра взрослых. Встречаются факты гибели несовершеннолетних в каналах и арыках. С начала купального сезона утонули 10 человек, из них семь детей.

Основными причинами и обстоятельствами гибели людей являются неумение плавать и переоценка своих сил, оставление детей без присмотра взрослых, нахождение в состоянии опьянения. Большинство несчастных случаев происходит в запрещенных для купания местах.

Ранее сообщалось, что трое подростков утонули в ЗКО. А также 15-летняя девушка утонула в одной из рек Карагандинской области.

Напомним, на водоемах Акмолинской области ранее произошли два происшествия с детьми за один день. В одном из них погиб несовершеннолетний. Ранее сообщалось, двое детей утонули в Туркестанской области.