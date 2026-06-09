15-летняя девушка утонула в одной из рек Карагандинской области

В селе Кокпекти Бухар-Жырауского района Карагандинской области произошел несчастный случай на воде, в результате которого погибла несовершеннолетняя. Обстоятельства происшествия вновь поднимают вопрос о безопасности детей у водоемов в летний период, передает корреспондент Kazinform.

По предварительным данным, группа подростков находилась у водоема без присмотра взрослых и купалась в реке. Несмотря на установленный запрет, дети зашли в воду.

Прибывшие на место спасатели обнаружили тело девочки на расстоянии около 20 метров от берега на глубине примерно 4 метров.

Отмечается, что знак о запрете купания был установлен на данном участке 2 июня текущего года. Также перед началом летних каникул в школе проводились профилактические беседы с учащимися о правилах поведения на водоемах.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдать элементарные меры безопасности: не купаться в запрещенных местах, не оставлять детей без присмотра у воды и обращать внимание на предупреждающие знаки.

Подобные случаи чаще всего происходят из-за нарушения правил поведения на воде.

Напомним, на водоемах Акмолинской области произошли два происшествия с детьми за один день. В одном из них погиб несовершеннолетний. Ранее сообщалось, двое детей утонули в Туркестанской области.