Независимость открыла путь к сближению родственных тюркских народов — профессор Мурат Сабыр

— Мурат Бокенбайулы, известно, что независимость Казахстана первой признала родственная нам Турция. Что Вы можете сказать по этому поводу?

— Да, после того, как 16 декабря 1991 года Казахстан провозгласил свою независимость, первым государством, признавшим его официально, была братская Турецкая Республика.

Оказалось, что в тот день проходило заседание Национального Меджлиса Турецкой Республики. Тогдашний Президент Турции Тургут Озал прервал заседание и с радостью сообщил, что Казахстан провозгласил свою независимость. Турция признала независимость Казахстана. Этот шаг был проявлением не только политической поддержки, но и братского отношения Турции к Казахстану, основанного на историческом, языковом, культурном и духовном родстве.

Мустафа Кемаль Ататюрк, заложивший фундамент унитарного национального государства, основанного на культурных и духовных ценностях турецкой нации, в 1927 году сказал с трибуны Парламента: «Наш сосед, Советский Союз, когда-нибудь рухнет. Но там есть наши кровные братья. Мы не должны прерывать связи с ними. Мы должны быть готовыми к этому. Один мост — язык, история — еще один, и еще один — культура, мы должны сберечь эти мосты. Мы должны быть в очень тесных отношениях с этими братьями».

Преданный этой идее Президент Турции Тургут Озал первым внес вклад в то, чтобы Казахстан вышел на международную арену, как независимое государство. Это историческое решение имеет особенно важное, символическое значение в развитии казахско-турецких отношений в истории Казахстана. Главное, была оказана политическая и моральная поддержка новому государству. Это заложило прочную основу для сотрудничества между странами тюркского мира, стало началом стратегического партнерства, сформировавшегося в последующие годы.

Сегодня отношения между Казахстаном и Турцией развиваются на системной основе в сферах образования, науки, культуры, экономики и тюркской интеграции, поднявшись до уровня стратегического партнерства.

Совместные инициативы в рамках Организации Тюркских государств также можно считать закономерным продолжением этого исторического шага.

Подытожу — признание Турцией независимости Казахстана первой из стран мира является ярким примером глубоко осознающей историческую ответственность братской политики. Это факт всегда с уважением отмечается, как прочная основа дружбы между двумя странами.

— Какие Вы испытывали чувства, когда наша страна стала независимой?

— В тот момент мы действительно были рады. Потому что мы были молодыми людьми, видели события декабря 1986 года, сами участвовали в этом движении. У нас было ясное и бодрое сознание. И когда мы обрели независимость — нашу «тысячелетнюю мечту», — нас охватило чувство беспредельной радости и гордости. С другой стороны, поскольку было неизвестно, что нас ждет в будущем, было и некоторое беспокойство. Несмотря на это, у народа была большая надежда на будущее, была твердая уверенность. Уже то, что мы стали гражданами независимой страны, подарило нам чувство ответственности и большой духовный импульс.

Фото: turksoy.org

— Какие Вы могли бы привести доказательства того, что родственные тюркские страны стали еще более сближаться после обретения независимости?

— В сегодняшнем геополитическом развитии Казахстана очень важно тюркское единство, тюркская уникальность. У тюркского мира есть свое место в мировом пространстве.

В первую очередь, начался процесс институционального объединения. В 2009 году был создан Совет сотрудничества Тюркских государств (теперь Организация Тюркских государств). Эта организация превратилась в общую площадку, служащую для развития на системной основе политических, экономических, культурных связей между тюркскими государствами.

Во-вторых, регулярно проводились встречи на высшем уровне. Саммиты глав тюркских государств, встречи министров иностранных дел, представителей парламентов и отраслевых министерств стали носить характер традиционный. Это реальное проявление взаимного доверия и стратегического сближения.

В-третьих, открылась возможность для общих языковых процессов и духовно-культурной преемственности. Благодаря таким организациям, как Тюркская академия, ТЮРКСОЙ усилились исследование и пропаганда общего исторического, языкового, литературного и культурного наследия. Вошли в повестку дня вопрос общего алфавита, терминологии.

В-четвертых, налажены связи в сфере образования. Между тюркскими странами ведется обмен студентами, создаются совместные университеты и учебные программы. Это открыло дорогу для близкого знакомства представителей подрастающего поколения.

В-пятых, налаживается экономическое и транспортное сотрудничество.

Такие проекты, как Транскаспийский международный транспортный коридор (Средний коридор), начали сближать тюркские страны и в экономическом плане.

Очень актуально совместное проведение научных исследований, совместное изучение общей истории тюрков, пропаганда духовных и материальных памятников и ценностей, достойных для представления миру тюркской культуры.

Духовное и культурное объединение, сближение тюркских народов — требование времени. Как отметил доктор философских наук, профессор Алтай Тайжанов, есть большие различия между мнениями «тюркистов», появившихся в конце XIX века, пробудившейся в начале XX века тюркской интеллигенции и нашей сегодняшней ситуацией, когда мы живем в XXI веке и переживаем глобализацию. Эти различия прямо связаны с различными изменениями, происходящими в нашей жизни.

В настоящее время в мире идут различные процессы интеграционного влияния, стоят большие вопросы глобализации. В новом столетии большое значение имеет духовно-культурная интеграция тюркского мира. Когда говорят «единство Тюркского мира», это не значит, что все тюрки должны объединиться, создать одно государство, говорить на одном языке и стать одной нацией. Это означает, что должны быть тесные связи, взаимопонимание между тюркскими тюркскими народами, культурно-информационный обмен, экономические и политические взаимоотношения.

В таком случае, во-первых, у нас появится возможность для целостной оценки тюркской истории внутри мировой истории. Во-вторых, откроется путь для пропаганды общего исторического наследия, воспитания на ее основе последующих поколений в этнокультурном ключе. Если тюркские народы сейчас будут духовно близки друг к другу, то уменьшатся такие угрозы, как глобализация извне, утеря общей национальной идентичности, отрыв от духовной культуры.

— Что Вы, как научный журналист, считаете необходимым делать в направлении модернизации исторического сознания и развития национальной идентичности?

— Академик Абдуали Кайдаров говорит: «Казахская история в казахском языке». Историки находят исторические документы, изучают их, археологи ведут раскопки, обнаруживают следы истории. Но все это лишь одни из тысяч свидетельств истории нации. Настоящая история хранится в языке. Пройденный нацией путь, одежда, пища, сражения, войны, мировоззрение — все это дошло до сегодняшнего дня благодаря лингвистическим единицам. Как научный журналист скажу, что на мой взгляд, язык должен быть основной опорой в модернизации исторической памяти и развитии национальной идентичности. Считаю, что в этом направлении важны следующие конкретные шаги.

Во-первых, нужно системно исследовать и делать доступным историческое языковое наследие. Нужно не только вводить в научный оборот древнетюркские, средневековые и древнекипчакские памятники письменности, эффективным путем модернизации исторической памяти является их публикация на языке, понятном современному читателю.

Во-вторых, важно усилить историческое сознание казахского языка. Историю языка преподавать нужно не только в качестве теории в школе и высших учебных заведениях, но и в качестве духовной ценности, которая дает представление о национальном сознании. Тюрковедение, кипчаковедение нужно преподавать не только филологам, но и всем другим специалистам.

В-третьих, унификация терминологии и национальных понятий — важный механизм укрепления национальной идентичности. Введение исконного словарного запаса в общий языковой оборот сохранит историческую преемственность.

В-четвертых, нужно усиливать общие культурно-языковые связи с тюркским миром. Для этого мы должны скорее принять национальный казахский алфавит-латиницу на основе общего тюркского алфавита. Если у нас будет такая письменность, общий лексический запас сформируется сам собой. Это, само по себе, откроет путь к быстрому пониманию между тюркскими народами. Совместное исследование общего наследия, написание сравнительных языковедческих трудов углубит тюркское сознание.

Историческая память и национальная идентичность внедрится в сознание поколения через язык. Поэтому считаю, что каждая научная, образовательная или культурная инициатива имеет стратегическое значение.

Фото: Рафхат Халелов

— Известно, что Казахстан называют законным наследником Золотой Орды. Чтобы Вы сказали по этому поводу?

— Считают, что это мнение обоснованно, доказано с исторической и научной точки зрения. Золотая Орда была одним из крупных государственных образований, образовавшихся на территории современного Казахстана. Его основной этнополитический, территориальный и культурный стержень располагался в казахской степи. После распада Золотой Орды на этом пространстве возникли такие политические объединения, как Белая Орда, ханство Абылкайыра, Ногайская Орда, они, в конце концов, создали прямую основу для создания Казахского ханства. Поэтому рассматривать Казахское ханство и сегодняшний Казахстан в качестве историко-политического наследника Золотой Орды вполне закономерно.

Наряду с этим, сформировавшиеся в эпоху Золотой Орды государственные традиции, правовая система, модели управления, дипломатический опыт нашли свое продолжение в последующем казахском обществе.

С языковой точки зрения также кипчакская основа периода Золотой Орды сыграла решающую роль в историческом формировании казахского языка. Самое главное, называть Казахстан наследником Золотой Орды — это не только дань истории, это важная позиция, которая служит модернизации национальной исторической памяти, глубокому осознанию государственной преемственности. Эта точка зрения определяет место и ответственность казахского народа на пространстве Евразии.

Ранее ученый высказывал мнение, что Казахстан должен идти в будущее с наследием Абая.