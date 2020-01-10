Мурат Сабыр: Казахстан должен идти в будущее с наследием Абая

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Статья Президента «Абай и Казахстан в ХХІ веке» призывает вновь обратиться к духовному наследию великого поэта с высоты ХХІ века, перечитать его, пробуждает историческую память народа. Такое мнение высказал доктор филологических наук, профессор Мурат Сабыр, комментируя статью Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению ученого, когда идет смена эпох, не обходится без недопонимания между поколениями и без борьбы мировоззрений, считает эксперт.

«Если внимательно читать творения Абая, видно, что он всегда хотел прогресса для своего народа, хотел его процветания, и всемерно продвигал эту идею. И мы точно знаем, что основа прогресса - в знаниях и науке», – пишет Президент РК. Да, ХХІ век – не время силы, а время знания. Интеллектуальное поколение должно знать много языков, освоить много наук», – отметил М. Сабыр.

По его мнению, в статье всесторонне раскрыта мысль о том, что путь Абая – путь народа. Также ясно обозначено, что каждый гражданин должен действовать в интересах государства, и путь казахского народа – путь труда, указанный Абаем, путь патриотов, помнящих заветы предков.

Напомним, 9 января вышла в свет статья Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке». Полный текст статьи размещен на сайтах Акорды и газеты «Egemen Qazaqstan».

Фото: adebiportal.kz