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Мурат Сабыр: Казахстан должен идти в будущее с наследием Абая

10 Января 2020 16:57
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Мурат Сабыр: Казахстан должен идти в будущее с наследием Абая

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Статья Президента «Абай и Казахстан в ХХІ веке» призывает вновь обратиться к духовному наследию великого поэта с высоты ХХІ века, перечитать его, пробуждает историческую память народа. Такое мнение высказал доктор филологических наук, профессор Мурат Сабыр, комментируя статью Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По мнению ученого, когда идет смена эпох, не обходится без недопонимания между поколениями и без борьбы мировоззрений, считает эксперт.

«Если внимательно читать творения Абая, видно, что он всегда хотел прогресса для своего народа, хотел его процветания, и всемерно продвигал эту идею. И мы точно знаем, что основа прогресса - в знаниях и науке», – пишет Президент РК. Да, ХХІ век – не время силы, а время знания. Интеллектуальное поколение должно знать много языков, освоить много наук», – отметил М. Сабыр.

По его мнению, в статье всесторонне раскрыта мысль о том, что путь Абая – путь народа. Также ясно обозначено, что каждый гражданин должен действовать в интересах государства, и путь казахского народа – путь труда, указанный Абаем, путь патриотов, помнящих заветы предков.

Напомним, 9 января вышла в свет статья Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке». Полный текст статьи размещен на сайтах Акорды и газеты «Egemen Qazaqstan».


Фото: adebiportal.kz

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Культура, Авария с Поездом,
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Мейрамбек Байгарин

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