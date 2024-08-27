Незаконную автомойку сносят в Алматы
В алматинском микрорайоне Калкаман по решению суда начали сносить автомойку, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным управления градостроительного контроля города, объект, расположенный по улице Толе би (Машана), д. 308/54, возведен собственником (физлицо) за отсутствием разрешительных документов.
— Управлением направлен подан иск на снос в Ауэзовский районный суд. 11 января 2024 года определением Ауэзовского районного суда иск был удовлетворен. 24 апреля постановлением Алматинского городского суда решение первой инстанции оставлено без изменения. Снос объекта начат накануне при содействии судебных исполнителей департамента юстиции, — проинформировали в управлении.
Всего в городе с начала прошлого года полностью или частично снесено уже 46 незаконных объектов, в том числе рестораны, пристройки и автосервисы, жилые комплексы «Мечта», KHAN, «Алма Гарден» и другие.