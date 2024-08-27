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    16:38, 27 Август 2024 | GMT +6

    Незаконную автомойку сносят в Алматы

    Незаконную автомойку сносят в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В алматинском микрорайоне Калкаман по решению суда начали сносить автомойку, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным управления градостроительного контроля города, объект, расположенный по улице Толе би (Машана), д. 308/54, возведен собственником (физлицо) за отсутствием разрешительных документов.

    — Управлением направлен подан иск на снос в Ауэзовский районный суд. 11 января 2024 года определением Ауэзовского районного суда иск был удовлетворен. 24 апреля постановлением Алматинского городского суда решение первой инстанции оставлено без изменения. ​​​Снос объекта начат накануне при содействии судебных исполнителей департамента юстиции, — проинформировали в управлении.

    Всего в городе с начала прошлого года полностью или частично снесено уже 46 незаконных объектов, в том числе рестораны, пристройки и автосервисы, жилые комплексы «Мечта», KHAN, «Алма Гарден» и другие.

    Теги:
    Закон и право Суды Строительство Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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