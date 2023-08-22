Незаконную автомойку снесли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении градостроительного контроля Алматы сообщили, что здание по улице Жакыбаева в микрорайоне Шугыла было возведено за отсутствием разрешительных документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Управлением в отношении собственника проведена внеплановая проверка, которая установила, что автомойка построена хозяйственным способом без проектно-сметной документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, без сопровождения технического и авторского надзоров. Кроме того, объект эксплуатировался без акта ввода в эксплуатацию.

«7 июля 2022 года в отношении собственника приняты административные меры по статьям 316 часть 1, 321, 323 Кодекса РК об административных правонарушениях и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. 17 сентября 2022 года управлением направлено исковое заявление в Наурызбайский районный суд Алматы о сносе незаконно возводимого объекта», - сообщили в акимате.

11 января этого года решением суда исковое заявление удовлетворено, однако собственником была подана апелляционная жалоба. 12 апреля постановлением городского суда решение первой инстанции оставлено без изменений. Накануне собственник завершил принудительный снос незаконного объекта во исполнение решения суда.