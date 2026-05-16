Незаконное строительство жилых комплексов выявили в Астане

Совместные проверки с участием управления архитектуры, ТОО «Астана Генплан» и ГАСК выявили серьезные нарушения на стройплощадках столицы. Об этом сообщает Генпрокуратура, передает агентство Kazinform.

— По улице Ш. Айтматова, вблизи участка 24/8, установлен объект строительства многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом. Проверкой установлено, что строительно-монтажные работы ведутся без положительного заключения экспертизы и уведомления о начале строительно-монтажных работ. На пересечении улиц Ш. Айтматова и Е164 также выявлен объект строительства многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями, медицинским центром и паркингом, — сообщает Генпрокуратура.

В ведомстве отметили, что строительство осуществляется без соответствующего права на земельный участок, проектно сметной документации, уведомления о начале строительномонтажных работ, а также без заключения экспертизы.

— Особое внимание прокуратура уделяет застройщикам, которые уже получали уведомления о приостановлении работ, но проигнорировали требования закона. Работа по наведению порядка в сфере градостроительства находится на постоянном контроле, — добавили в Генпрокуратуре.

