    23:00, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Незаконно построенный дом снесут в Петропавловске

    В Петропавловске незаконно построили жилой комплекс, без разрешительной документации, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Петропавлда сот заңсыз бой көтерген көпқабатты үйді толық бұзуға шешім шығарды
    Фото: Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области

    Дело рассмотрел специализированный межрайонный экономический суд Северо-Казахстанской области. Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования СКО потребовало снести объект на участке по адресу: улица Назарбаева, 329А. 

    По данным управления, индивидуальный предприниматель А. Беспалов вел строительство без внешних инженерных сетей и проектно-сметной документации. Не было технического и авторского надзора. Также он не уведомил уполномоченный орган о начале строительно-монтажных работ.

    Кроме того, жители соседнего дома жаловались, что строительство ведется слишком близко и расстояние между домами не достигает 20 метров.

    Во время проверки выяснилось, что уже возвели 2 этажа. По этим фактам предприниматель был привлечен к ответственности по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях и оплатил штрафы.

    Позже, несмотря на требование уполномоченного органа остановить строительство, работы на объекте продолжились, и повторная проверка в октябре зафиксировала возведение четвертого-пятого этажей. По этому факту составили еще один административный протокол.

    Предприниматель заявил, что первоначальные нарушения предусматривают только штрафы и что полное разрушение здания законом не предусмотрено. По его словам, он все-таки подготовил все необходимые документы, пусть и с опозданием.

    Суд признал, что документы, оформленные позже, не устраняют изначальные нарушения. В результате А. Беспалов обязан за свой счет полностью снести многоквартирный жилой комплекс с коммерческими помещениями и паркингом.

    Ранее сообщалось, что в Астане сносят незаконно строящийся жилой комплекс. 

    Петропавловск Суды Строительство
