Незаконно построенный дом снесут в Петропавловске

Дело рассмотрел специализированный межрайонный экономический суд Северо-Казахстанской области. Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования СКО потребовало снести объект на участке по адресу: улица Назарбаева, 329А.

По данным управления, индивидуальный предприниматель А. Беспалов вел строительство без внешних инженерных сетей и проектно-сметной документации. Не было технического и авторского надзора. Также он не уведомил уполномоченный орган о начале строительно-монтажных работ.

Кроме того, жители соседнего дома жаловались, что строительство ведется слишком близко и расстояние между домами не достигает 20 метров.

Во время проверки выяснилось, что уже возвели 2 этажа. По этим фактам предприниматель был привлечен к ответственности по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях и оплатил штрафы.

Позже, несмотря на требование уполномоченного органа остановить строительство, работы на объекте продолжились, и повторная проверка в октябре зафиксировала возведение четвертого-пятого этажей. По этому факту составили еще один административный протокол.

Предприниматель заявил, что первоначальные нарушения предусматривают только штрафы и что полное разрушение здания законом не предусмотрено. По его словам, он все-таки подготовил все необходимые документы, пусть и с опозданием.

Суд признал, что документы, оформленные позже, не устраняют изначальные нарушения. В результате А. Беспалов обязан за свой счет полностью снести многоквартирный жилой комплекс с коммерческими помещениями и паркингом.

