В Астане сносят незаконно строящийся жилой комплекс

На сегодняшний день управлением совместно с акиматом района Нура был зафиксирован факт строительства жилого комплекса «Mardan» (застройщик - ТОО «Asyl-Nur Qurylys»). По результатам проверки установлено, что строительно-монтажные работы начались без получения необходимых разрешительных документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности».

В отношении застройщика приняты меры административного характера, с выдачей предписания об устранении выявленных нарушений. Однако с неисполнением предписания, суд обязал застройщика снести самовольно возведённый объект и в рамках исполнения вступившего в законную силу судебного решения департамент юстиции города Астаны осуществляет принудительный демонтаж.

Ранее аналогичным образом был произведён демонтаж незаконно построенного жилого комплекса «QURMANGAZY», застройщиком которого является ТОО «Inter Stroy Astana».