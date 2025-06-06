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    05:55, 06 Июнь 2025 | GMT +5

    В Астане сносят незаконно строящийся жилой комплекс

    Управлением контроля и качества городской среды акимата Астаны при координации прокуратуры города на территории столицы продолжается работа по выявлению фактов самовольного строительства многоквартирных жилых комплексов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

    В Астане сносят незаконно построенный жилой комплекс
    Фото: акимат Астаны

    На сегодняшний день управлением совместно с акиматом района Нура был зафиксирован факт строительства жилого комплекса «Mardan» (застройщик - ТОО «Asyl-Nur Qurylys»). По результатам проверки установлено, что строительно-монтажные работы начались без получения необходимых разрешительных документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности».

    В отношении застройщика приняты меры административного характера, с выдачей предписания об устранении выявленных нарушений. Однако с неисполнением предписания, суд обязал застройщика снести самовольно возведённый объект и в рамках исполнения вступившего в законную силу судебного решения департамент юстиции города Астаны осуществляет принудительный демонтаж.

    Ранее аналогичным образом был произведён демонтаж незаконно построенного жилого комплекса «QURMANGAZY», застройщиком которого является ТОО «Inter Stroy Astana».

    Теги:
    Регионы Астана Видео Строительство
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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