Незаконный захват госземли в Семее: ТОО оштрафовали
В области Абай выявлен факт незаконного использования государственного земельного участка, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.
В регионе установлен факт самовольного занятия земельного участка, находящегося в государственной собственности. Нарушение выявлено сотрудниками департамента по управлению земельными ресурсами области Абай КУЗР МСХ РК в ходе внеплановой проверки.
Проверка показала, что одно из товариществ незаконно пользовалось участком, расположенным в городе Семей, без документов и правовых оснований. Такие действия являются грубым нарушением требований земельного законодательства РК.
По итогам проверки нарушитель был привлечен к административной ответственности в соответствии со статьей 136 Кодекса РК об административных правонарушениях. ТОО назначен штраф, незаконно занятый земельный участок освобожден.
