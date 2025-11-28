РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:24, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Незаконный захват госземли в Семее: ТОО оштрафовали

    В области Абай выявлен факт незаконного использования государственного земельного участка, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

    Незаконный захват госземли в Семее: ТОО оштрафовали
    Фото: МСХ РК

    В регионе установлен факт самовольного занятия земельного участка, находящегося в государственной собственности. Нарушение выявлено сотрудниками департамента по управлению земельными ресурсами области Абай КУЗР МСХ РК в ходе внеплановой проверки.

    Проверка показала, что одно из товариществ незаконно пользовалось участком, расположенным в городе Семей, без документов и правовых оснований. Такие действия являются грубым нарушением требований земельного законодательства РК.

    По итогам проверки нарушитель был привлечен к административной ответственности в соответствии со статьей 136 Кодекса РК об административных правонарушениях. ТОО назначен штраф, незаконно занятый земельный участок освобожден.

    Ранее мы писали, что 2  миллиона гектаров неиспользуемых земель возвращены в госсобственность.

    Теги:
    Семей Земельный участок Земля Регионы Казахстана Штрафы Минсельхоз Область Абай
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают