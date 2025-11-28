Незаконный захват госземли в Семее: ТОО оштрафовали

В регионе установлен факт самовольного занятия земельного участка, находящегося в государственной собственности. Нарушение выявлено сотрудниками департамента по управлению земельными ресурсами области Абай КУЗР МСХ РК в ходе внеплановой проверки.

Проверка показала, что одно из товариществ незаконно пользовалось участком, расположенным в городе Семей, без документов и правовых оснований. Такие действия являются грубым нарушением требований земельного законодательства РК.

По итогам проверки нарушитель был привлечен к административной ответственности в соответствии со статьей 136 Кодекса РК об административных правонарушениях. ТОО назначен штраф, незаконно занятый земельный участок освобожден.

Ранее мы писали, что 2 миллиона гектаров неиспользуемых земель возвращены в госсобственность.