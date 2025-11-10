2  миллиона гектаров неиспользуемых земель возвращены в госсобственность

Масштабная работа по изъятию неиспользуемых и незаконно полученных земель сельхозназначения с последующим их перераспределением проводится по поручению Президента страны.

В 2025 году Министерство сельского хозяйства досрочно выполнило план по возврату земель.

В ведомстве отметили, что работа велась системно на республиканском, областном и районном уровнях. Для контроля были созданы республиканская комиссия по перераспределению земель и областные межведомственные рабочие группы.

Проверки охватили 2,2 миллиона гектаров: выданы 1 286 предписаний на 1,8 миллиона гектаров, по 281,4 тысячам гектаров продолжаются судебные процессы, а 464,7 тысячи гектаров ранее неиспользуемых земель начали осваивать сами землепользователи.

Из возвращенных земель 704,7 тысячи гектаров уже переданы населению: 176,6 тысячи гектаров — общественные пастбища, 528,1 тысячи гектаров — через конкурс среди сельхозтоваропроизводителей.

Комиссии «Жер Аманаты» и партии «AMANAT» обеспечили прозрачность процесса и участие общественности.

Ранее сообщалось о том, что более 5 тысяч га сельхозземель вернули в госсобственность в Жамбылской области.