РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:17, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    2  миллиона гектаров неиспользуемых земель возвращены в госсобственность

    Министерство сельского хозяйства досрочно выполнило план по возврату земель, которые не использовались по назначению или были предоставлены с нарушением закона, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.  

    земля участок изъятие
    Фото: Минсельхоз РК

    Масштабная работа по изъятию неиспользуемых и незаконно полученных земель сельхозназначения с последующим их перераспределением проводится по поручению Президента страны. 

    В 2025 году Министерство сельского хозяйства досрочно выполнило план по возврату земель. 

    В ведомстве отметили, что работа велась системно на республиканском, областном и районном уровнях. Для контроля были созданы республиканская комиссия по перераспределению земель и областные межведомственные рабочие группы.

    Проверки охватили 2,2 миллиона гектаров: выданы 1 286 предписаний на 1,8 миллиона гектаров, по 281,4 тысячам гектаров продолжаются судебные процессы, а 464,7 тысячи гектаров ранее неиспользуемых земель начали осваивать сами землепользователи.

    Из возвращенных земель 704,7 тысячи гектаров уже переданы населению: 176,6 тысячи гектаров — общественные пастбища, 528,1 тысячи гектаров — через конкурс среди сельхозтоваропроизводителей.

    Комиссии «Жер Аманаты» и партии «AMANAT» обеспечили прозрачность процесса и участие общественности.

    Ранее сообщалось о том, что более 5 тысяч га сельхозземель вернули в госсобственность в Жамбылской области. 

    Теги:
    Сельское хозяйство Земельный участок Регионы Казахстана
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают