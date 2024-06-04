Незаконный объект снесли в Алматинской области

В селе Байдибек би Енбекшиказахского района под снос попало строение по улице Байболова. Собственник — физлицо, возводил объект без разрешительных документов, передает корреспондент агентства Kazinform.

В акимате региона сообщили, что решением Енбекшиказахского районного суда иск управления удовлетворен. Ранее собственнику было направлено уведомление о добровольном сносе, однако со стороны хозяина не было действий в исполнение решения суда. Демонтаж объекта произвели судебные исполнители.

Отмечается, что в настоящее время в управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области направлены документы на снос еще семи незаконных строений. Также в селе Байдибек би планируется снос еще двух объектов.

В апреле этого года в Енбекшиказахском районе по решению суда снесли кирпичный завод, который был построен без разрешительных документов.