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    21:21, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Незаконный объект снесли в Алматинской области

    Незаконный объект снесли в Алматинской области
    Фото: акимат Енбекшиказахского района

    В селе Байдибек би Енбекшиказахского района под снос попало строение по улице Байболова. Собственник — физлицо, возводил объект без разрешительных документов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В акимате региона сообщили, что решением Енбекшиказахского районного суда иск управления удовлетворен. Ранее собственнику было направлено уведомление о добровольном сносе, однако со стороны хозяина не было действий в исполнение решения суда. Демонтаж объекта произвели судебные исполнители. 

    Отмечается, что в настоящее время в управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области направлены документы на снос еще семи незаконных строений. Также в селе Байдибек би планируется снос еще двух объектов.

    В апреле этого года в Енбекшиказахском районе по решению суда снесли кирпичный завод, который был построен без разрешительных документов. 

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Суды Акимат Строительство Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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