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    14:55, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Незаконно построенный кирпичный завод снесли в Алматинской области

    снос, строительство
    Фото: кадр из видео

    В Енбекшиказахском районе Алматинской области по решению суда снесли кирпичный завод, который был построен без разрешительных документов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным акимата региона, в 2005 году ТОО «Құрылыс Көмек ХХІ» получило земельный участок площадью три тысячи гектаров для строительства и обслуживания промбазы. Здесь же акиматом выдано разрешение на строительство кирпичного завода. В 2021 году старый завод был демонтирован, а новый был построен без необходимой документации.

    — Управлением ГАСК установлено, что ТОО «Құрылыс Көмек ХХІ» построило пристройку сушильной к кирпичному заводу без необходимых разрешений и уведомлений. В результате нарушений компания привлечена к административной ответственности и обязана была снести самовольную постройку. Решение суда о сносе было исполнено в принудительном порядке после неисполнения ТОО «Құрылыс Көмек ХХІ» до установленного срока. Также, в августе 2022 года было инициировано новое исковое заявление о сносе других частей кирпичного завода, — сообщили в пресс-службе областного акимата. 

    Однако, после неисполнения компанией установленных требований, судебное решение о сносе было исполнено в принудительном порядке.

    Теги:
    Регионы Казахстана Суды Заводы Строительство Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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