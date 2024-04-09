Незаконно построенный кирпичный завод снесли в Алматинской области

В Енбекшиказахском районе Алматинской области по решению суда снесли кирпичный завод, который был построен без разрешительных документов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным акимата региона, в 2005 году ТОО «Құрылыс Көмек ХХІ» получило земельный участок площадью три тысячи гектаров для строительства и обслуживания промбазы. Здесь же акиматом выдано разрешение на строительство кирпичного завода. В 2021 году старый завод был демонтирован, а новый был построен без необходимой документации.

— Управлением ГАСК установлено, что ТОО «Құрылыс Көмек ХХІ» построило пристройку сушильной к кирпичному заводу без необходимых разрешений и уведомлений. В результате нарушений компания привлечена к административной ответственности и обязана была снести самовольную постройку. Решение суда о сносе было исполнено в принудительном порядке после неисполнения ТОО «Құрылыс Көмек ХХІ» до установленного срока. Также, в августе 2022 года было инициировано новое исковое заявление о сносе других частей кирпичного завода, — сообщили в пресс-службе областного акимата.

Однако, после неисполнения компанией установленных требований, судебное решение о сносе было исполнено в принудительном порядке.