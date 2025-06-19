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    09:28, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Незаконных добытчиков золота задержали в четырех регионах Казахстана

    В Жамбылской области задержана преступная группа, действовавшая на месторождении «Ақбақай», передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Незаконных добытчиков золота задержали в четырех регионах Казахстана
    Фото: Polisia.kz

    Министерство внутренних дел проводит комплексную работу по пресечению криминальных схем, связанных с теневым оборотом драгоценных металлов, которые являются одним из стратегических активов экономики Казахстана.

    Особое внимание уделяется выявлению нелегальных мест добычи, переработки золота и установлению маршрутов транспортировки за границу. Ранее МВД информировало о пресечении незаконной деятельности нескольких компаний, занимавшихся добычей руды в четырех регионах страны.

    — В июне УБОП департамента полиции совместно с прокуратурой Жамбылской области ликвидирована деятельность организованной преступной группы, действовавшей на месторождении «Ақбақай», куда входили местные жители, работники комбината и службы безопасности. Раскрыта вся криминальная цепь от незаконной добычи и переработки до вывоза золотосодержащего сырья. Ущерб предприятию, нанесенный их противоправными действиями, составил свыше 400 млн тенге. Задержание организатора и его сообщников проводилось одновременно на территории четырех регионов страны. Всего задержано более 50 лиц. Изъято около 6 кг золота, ликвидировано 8 подпольных цехов по переработке руды. Уголовное дело расследуется по нескольким статьям, в том числе по факту создания, руководства и участия в ОПГ. Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат. Работа по установлению каналов контрабанды золота, других криминальных схем теневого оборота, а также конечных бенефициаров продолжается, — отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

    Ранее сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконной добычей золота в Восточно-Казахстанской области.

    Теги:
    МВД РК Добыча Регионы Казахстана Полиция Золото Металлы
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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