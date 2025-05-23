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    23:29, 22 Май 2025 | GMT +5

    Нелегальный золотой бизнес в ВКО: шесть задержанных, изъята спецтехника

    Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконной добычей золота в Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Нелегальный золотой бизнес в ВКО: спецтехника, беспилотники и шесть задержанных
    Фото: ДП ВКО

    В ходе оперативных мероприятий с применением беспилотного летательного аппарата было установлено точное место проведения земляных работ. В результате задержаны шесть человек, организовавших незаконную разработку месторождения с использованием спецтехники.

    — Для фиксации противоправных действий была задействована аэроразведка. С высоты удалось точно определить зону незаконной деятельности, после чего проведена операция по задержанию, — сообщил начальник УБОП ДП ВКО Бакытжан Абдуллин.

    На месте изъяты экскаватор, три металлоискателя, два автомобиля и образцы почвы.

    По информации полиции, начато досудебное расследование. Назначены экологическая и экономическая экспертизы для оценки нанесённого ущерба.

    — Подобные действия наносят серьёзный вред не только экономике, но и экосистеме области. Незаконная добыча разрушает ландшафт, загрязняет водоёмы и приводит к гибели животных, — отметили в департаменте полиции ВКО.

    В ведомстве призвали граждан проявлять ответственность:

    — Если вам стало известно о фактах незаконной добычи полезных ископаемых, незамедлительно обращайтесь по номеру 102. Только совместными усилиями мы сможем защитить природные ресурсы страны, — подчеркнули в полиции.

    Ранее сообщалось, что в ВКО возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих.

    Теги:
    Добыча ВКО Золото
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
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