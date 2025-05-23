Нелегальный золотой бизнес в ВКО: шесть задержанных, изъята спецтехника

В ходе оперативных мероприятий с применением беспилотного летательного аппарата было установлено точное место проведения земляных работ. В результате задержаны шесть человек, организовавших незаконную разработку месторождения с использованием спецтехники.

— Для фиксации противоправных действий была задействована аэроразведка. С высоты удалось точно определить зону незаконной деятельности, после чего проведена операция по задержанию, — сообщил начальник УБОП ДП ВКО Бакытжан Абдуллин.

На месте изъяты экскаватор, три металлоискателя, два автомобиля и образцы почвы.

По информации полиции, начато досудебное расследование. Назначены экологическая и экономическая экспертизы для оценки нанесённого ущерба.

— Подобные действия наносят серьёзный вред не только экономике, но и экосистеме области. Незаконная добыча разрушает ландшафт, загрязняет водоёмы и приводит к гибели животных, — отметили в департаменте полиции ВКО.

В ведомстве призвали граждан проявлять ответственность:

— Если вам стало известно о фактах незаконной добычи полезных ископаемых, незамедлительно обращайтесь по номеру 102. Только совместными усилиями мы сможем защитить природные ресурсы страны, — подчеркнули в полиции.

Ранее сообщалось, что в ВКО возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих.