РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:12, 15 Май 2025 | GMT +5

    В ВКО возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих

    В Восточно-Казахстанской области по факту гибели двух рабочих, оказавшихся под завалом грунта, возбуждено уголовное дело, Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    полиция
    Фото: ДП СКО

    По данным ведомства, расследование проводится по статье 156 Уголовного Кодекса РК — «Нарушение правил охраны труда».

    — Полицейские принимают меры по установлению всех обстоятельств происшествия. Распространение иной информации ограничено в рамках законодательства, — говорится в сообщении.

    Для выяснения причин трагедии создана специальная комиссия. Её возглавил главный государственный инспектор труда ВКО Бакытбек Кизатов.

    — В течение десяти дней будет проведено всестороннее расследование. При необходимости срок продлят до 30 дней. К работе подключат отраслевых экспертов. Итоговые материалы передадут в правоохранительные органы и суд, — уточнил он.

    Напомним, ранее сообщалось, что при земляных работах на месте порыва водопровода в районе Улкен-Нарын произошло обрушение грунта, в результате чего погибли двое рабочих.

    Их семьям будет оказана всесторонняя помощь и поддержка, пообещали в акимате ВКО.

    Теги:
    ВКО Восточно-Казахстанская область Полиция Уголовное дело
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
    Сейчас читают