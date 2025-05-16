В ВКО возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих

По данным ведомства, расследование проводится по статье 156 Уголовного Кодекса РК — «Нарушение правил охраны труда».

— Полицейские принимают меры по установлению всех обстоятельств происшествия. Распространение иной информации ограничено в рамках законодательства, — говорится в сообщении.

Для выяснения причин трагедии создана специальная комиссия. Её возглавил главный государственный инспектор труда ВКО Бакытбек Кизатов.

— В течение десяти дней будет проведено всестороннее расследование. При необходимости срок продлят до 30 дней. К работе подключат отраслевых экспертов. Итоговые материалы передадут в правоохранительные органы и суд, — уточнил он.

Напомним, ранее сообщалось, что при земляных работах на месте порыва водопровода в районе Улкен-Нарын произошло обрушение грунта, в результате чего погибли двое рабочих.

Их семьям будет оказана всесторонняя помощь и поддержка, пообещали в акимате ВКО.