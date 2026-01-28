Незаконные выплаты дивидендов на 6,8 млрд тенге выявили в аэропорту Алматы

В ходе профилактического контроля Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов выявил нарушение в финансовой деятельности международного аэропорта Алматы.

Проверкой установлены факты незаконной выплаты дивидендов на сумму 6,8 млрд тенге юридическому лицу, которое не имело статуса акционера, тем самым повлияло на финансовую стабильность стратегического объекта, потенциально снижая его активы и возможности для развития.

По результатам проверки средства полностью возвращены на счет аэропорта. Они будут направлены на его развитие, улучшение качества обслуживания и комфорта пассажиров.

По словам председателя Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Ержана Мынжасарова, благодаря новым подходам, внедренным в 2025 году, контрольный орган перешел от массовых проверок к адресной работе.

Комитет фокусируется на зонах высокого риска, эта стратегия привела к резкому росту эффективности. В целом проверки сократились на 22%, а сумма выявленных нарушений выросла на 36%. Каждая проверка стала результативнее более чем на треть. По итогам прошлого года в бюджет возвращено более 400,0 млрд тенге, взыскано 1,2 млрд тенге штрафов.

Ранее аудит выявил нарушения на 297 млрд тенге в Туркестанской области.