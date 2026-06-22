Незаконные посредники на границе: КНБ задержал 17 подозреваемых

Пятеро арестованы после ликвидации преступной схемы на границе в Туркестанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет национальной безопасности РК.

12 июня в Туркестанской области КНБ совместно с полицией и при координации прокуратуры пресекли деятельность преступной группировки.

— Члены группировки подозреваются в организации незаконных посреднических услуг водителям большегрузных автомашин за ускоренное прохождение таможенных процедур при пересечении границы. Начато досудебное расследование в отношении 17 лиц, пятеро из которых водворены в изолятор временного содержания, — говорится в сообщении КНБ.

Отмечается, что в ходе обысков изъято 5 единиц огнестрельного и пневматического оружия, крупные суммы денежных средств, а также иные вещественные доказательства.

Фото: КНБ РК

Ранее сообщалось, что более 2400 попыток вывоза топлива пресекли на границе Казахстана с начала года.