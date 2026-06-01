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    Более 2400 попыток вывоза топлива пресекли на границе Казахстана с начала года

    Свыше 2400 фактов незаконного вывоза ГСМ пресекли на границе Казахстана с начала 2026 года. Об этом сообщили в Пограничной службе Комитета национальной безопасности РК, передает Kazinform. 

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    кадр из видео

    — С начала 2026 года в пунктах пропуска пресечено свыше 2400 фактов незаконного перемещения горюче-смазочных материалов. Объем изъятой продукции (бензин, дизельное топливо, керосин и т. д.) более 300 тонн стоимостью около 60 млн тенге, — говорится в сообщении.

    В ведомстве отметили, что виновные лица привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

    — Данные действия направлены на обеспечение энергетической безопасности страны и недопущение теневого оборота ГСМ. Работа в данном направлении продолжается, — добавили Погранслужбе КНБ.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане пресекли вывоз 160 тонн руды и концентратов драгметаллов на один млрд тенге.

    Топливо Контрабанда КНБ Пограничники Граница
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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