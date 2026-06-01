Более 2400 попыток вывоза топлива пресекли на границе Казахстана с начала года

Свыше 2400 фактов незаконного вывоза ГСМ пресекли на границе Казахстана с начала 2026 года. Об этом сообщили в Пограничной службе Комитета национальной безопасности РК, передает Kazinform.

— С начала 2026 года в пунктах пропуска пресечено свыше 2400 фактов незаконного перемещения горюче-смазочных материалов. Объем изъятой продукции (бензин, дизельное топливо, керосин и т. д.) более 300 тонн стоимостью около 60 млн тенге, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что виновные лица привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

— Данные действия направлены на обеспечение энергетической безопасности страны и недопущение теневого оборота ГСМ. Работа в данном направлении продолжается, — добавили Погранслужбе КНБ.

Ранее сообщалось, что в Казахстане пресекли вывоз 160 тонн руды и концентратов драгметаллов на один млрд тенге.