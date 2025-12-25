Незаконная перевозка нефтепродуктов: 260 фактов выявили в Туркестанской области
В приграничных с Узбекистаном районах проводятся рейдовые мероприятия с целью пресечения незаконной перевозки горюче-смазочных материалов в соседнюю страну, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным департамента государственных доходов по Туркестанской области, с начала года в регионе выявлено 260 фактов незаконного вывоза нефтепродуктов. В результате по решению суда в были наложены административные штрафы на сумму более 15 миллионов тенге.
— В области функционируют шесть таможенных постов и два контрольно-пропускных пункта на границе с Узбекистаном. В текущем году изъято 24,7 тонны бензина и 35,3 тонны дизельного топлива. Также зарегистрировано 3 769 фактов нарушения весовых и габаритных требований транспортных средств, по которым взысканы штрафы на сумму 159 миллионов тенге, — сообщил руководитель управления таможенного контроля после выпуска товаров Айдос Кадирбердиев.
Согласно информации управления предпринимательства и торговли Туркестанской области, по состоянию на 24 декабря средняя цена бензина марки АИ-92 в регионе составляет 225 тенге, АИ-95 — 295 тенге, дизельного топлива — 333 тенге.
Напомним, ранее сообщалось, что в Туркестанской области в 89 автозаправочных станциях региона выявлены факты необоснованного повышения цен и 247 незаконного оборота нефтепродуктов, по которым наложены штрафы на сумму 10,4 млн тенге.