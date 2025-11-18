РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:41, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Что показали проверки АЗС в Туркестанской области

    На 89 автозаправочных станциях региона выявлены факты необоснованного повышения цен и 247 — незаконного оборота нефтепродуктов, по которым наложены штрафы на сумму 10,4 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    АЗС
    Коллаж: Kazinform

    В Туркестанской области функционируют 9 нефтебаз общей вместимостью 119 тысяч тонн и 380 АЗС. Шымкентский нефтеперерабатывающий завод работает в штатном режиме. Запасы топлива, по заверению акимата, в области достаточные:

    • бензин АИ-92 — 12 507 тонн;
    • бензин АИ-95 — 1 296 тонн;
    • дизельное топливо — 11 356 тонн.

    Для предотвращения вывоза ГСМ в соседние страны усилены рейды в Сарыагашском, Казыгуртском и Мактааральском районах.

    — С 16 октября введен мораторий на повышение стоимости бензина АИ-92 и дизельного топлива. Для предотвращения дефицита топлива и стабилизации цен в масштабах области созданы специальные рабочие группы, которые ведут ежедневный контроль. В результате выявлены факты повышения цен на 89 АЗС, цены приведены в норму. Кроме того, на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия для пресечения незаконного вывоза ГСМ в соседние страны. С начала года выявлено 247 фактов незаконного оборота нефтепродуктов, наложены штрафы на сумму 10,4 млн тенге, — сообщил руководитель облуправления предпринимательства и торговли Нуржигит Мырзахметов.

    На IV квартал этого года Министерство энергетики выделило региону 32 505 тонн сжиженного нефтяного газа:

    • октябрь — 9 972 тонны;
    • ноябрь — 11 880 тонн;
    • декабрь — 12 600 тонн.

    — Распределением сжиженного нефтяного газа в области занимаются 50 субъектов предпринимательства. Количество газозаправочных станций — 314. Цена газа в регионе составляет 102-107 тенге за литр, — отметил руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Токтар Усубалиев.

    Однако с 15 октября в ряде районов наблюдался дефицит автогаза.

    — Это было связано с плановыми ремонтными работами на газоперерабатывающем заводе в Атырауской области, что вызвало дефицит во всех областях. В результате, при суточном потреблении газа в Туркестанской области 450-500 тонн объем газа, поступающего с завода, снизился до 250-300 тонн, — отметили в ведомстве.

    Из выделенного на ноябрь для региона объема в 11 880 тонн, распределено 5 706 тонн. Остаток газа на станциях в районах и городах Туркестанской области составляет 487 тонн.

    Ранее жители области сообщали о нехватке автогаза и росте цен на отдельных АГЗС — до 140 тенге за литр. В Минэнерго объяснили ситуацию полным исчерпанием октябрьских объемов в конце месяца.

    Теги:
    АЗС Дизтопливо Топливо Туркестанская область Бензин
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают