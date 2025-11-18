Что показали проверки АЗС в Туркестанской области

В Туркестанской области функционируют 9 нефтебаз общей вместимостью 119 тысяч тонн и 380 АЗС. Шымкентский нефтеперерабатывающий завод работает в штатном режиме. Запасы топлива, по заверению акимата, в области достаточные:

бензин АИ-92 — 12 507 тонн;

бензин АИ-95 — 1 296 тонн;

дизельное топливо — 11 356 тонн.

Для предотвращения вывоза ГСМ в соседние страны усилены рейды в Сарыагашском, Казыгуртском и Мактааральском районах.

— С 16 октября введен мораторий на повышение стоимости бензина АИ-92 и дизельного топлива. Для предотвращения дефицита топлива и стабилизации цен в масштабах области созданы специальные рабочие группы, которые ведут ежедневный контроль. В результате выявлены факты повышения цен на 89 АЗС, цены приведены в норму. Кроме того, на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия для пресечения незаконного вывоза ГСМ в соседние страны. С начала года выявлено 247 фактов незаконного оборота нефтепродуктов, наложены штрафы на сумму 10,4 млн тенге, — сообщил руководитель облуправления предпринимательства и торговли Нуржигит Мырзахметов.

На IV квартал этого года Министерство энергетики выделило региону 32 505 тонн сжиженного нефтяного газа:

октябрь — 9 972 тонны;

ноябрь — 11 880 тонн;

декабрь — 12 600 тонн.

— Распределением сжиженного нефтяного газа в области занимаются 50 субъектов предпринимательства. Количество газозаправочных станций — 314. Цена газа в регионе составляет 102-107 тенге за литр, — отметил руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Токтар Усубалиев.

Однако с 15 октября в ряде районов наблюдался дефицит автогаза.

— Это было связано с плановыми ремонтными работами на газоперерабатывающем заводе в Атырауской области, что вызвало дефицит во всех областях. В результате, при суточном потреблении газа в Туркестанской области 450-500 тонн объем газа, поступающего с завода, снизился до 250-300 тонн, — отметили в ведомстве.

Из выделенного на ноябрь для региона объема в 11 880 тонн, распределено 5 706 тонн. Остаток газа на станциях в районах и городах Туркестанской области составляет 487 тонн.

Ранее жители области сообщали о нехватке автогаза и росте цен на отдельных АГЗС — до 140 тенге за литр. В Минэнерго объяснили ситуацию полным исчерпанием октябрьских объемов в конце месяца.