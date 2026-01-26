Невыполнение обязательств: в Костанае расторгли договоры с подрядчиками по 20 объектам

Договоры были расторгнуты более чем по 20 объектам – жилым домам, благоустройству и инженерным коммуникациям.

Так, в микрорайоне «Береке» расторгнули договоры с алматинской компанией по 5 объектам благоустройства к 15 жилым домам. В декабре 2025 года был расторгнут договор со столичным подрядчиком по одному дому. Также расторгнут договор с подрядчиком из Жезказгана по объекту наружного освещения (переходящий объект). В микрорайоне «Кунай», в конце 2024 года расторгнуты договоры с алматинской компанией по 10 многоквартирным жилым домам и в

декабре 2025 года расторгнут договор с еще с одной компанией из Алматы по 1 МЖД из-за отставания от графика.

Еще 10 объектов от кызылординского подрядчика перешли к новому. Аналогичные расторжения прошли в микрорайоне «Юбилейный», по благоустройству трех жилых домов и нескольких домов в мкр «Аэропорт».



– По итогам претензионно-исковой работы в 2025 году в государственный бюджет возвращено 926,1 млн тенге, в том числе 777,1 млн тенге – неотработанные авансы и 149 млн тенге – штрафные санкции, – рассказали в отделе строительства города.



Все проблемные объекты были переданы новым подрядчикам, преимущественно местным строительным организациям. Ввод основной части объектов обеспечен до конца 2025 года, оставшиеся – находятся на контроле и включены в планы завершения на 2026 год.

