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    Нетаньяху заявил о близости поражения Ирана

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил позиции израильских войск на территории Сирии и сделал заявление о дальнейшем противостоянии с Тегераном, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке. 

    Нетаньяху заявил о близости поражения Ирана
    Фото: Канцелярия премьер-министра Израиля

    В среду глава израильского правительства прибыл на сирийскую часть горы Хермон вместе с министром обороны Исраэлем Кацем и заместителем начальника генерального штаба Армии обороны Израиля Тамиром Ядаем.

    Во время визита Нетаньяху заявил, что Израиль приблизился к поражению действующего руководства Ирана, сообщается официальном аккаунте канцелярии израильского премьера.

    — Нам еще предстоит работа. Главная задача заключается в том, чтобы разгромить «террористический режим в Иране». Мы очень близки к этому. Мы знаем, что в конечном итоге рухнет вся ось, — сказал Нетаньяху.

    Израильский лидер также заявил, что его страна не допустит размещения вблизи своей границы каких-либо вооруженных формирований, которые она считает террористическими.

    В канцелярии премьер-министра сообщили, что Нетаньяху посетил израильский военный пост с видом на территорию Сирии. Командование представило ему доклад об оперативной обстановке в регионе.

    — Дамаск находится здесь, Ливан — там, сирийские Голанские высоты — рядом. Мы контролируем весь район от вершины Хермона до реки Ярмук и отсюда до Средиземного моря, — заявил Нетаньяху.

    Министерство иностранных дел Сирии решительно осудило визит израильского премьер-министра, назвав его незаконным проникновением на территорию страны.

    — Это провокационный шаг и вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также норм международного права, — говорится в заявлении сирийского внешнеполитического ведомства.

    В декабре 2024 года израильские войска заняли ранее контролировавшуюся ООН буферную зону после падения правительства Башара Асада. Эта территория с 1974 года разделяла сирийские и израильские силы в районе оккупированных Израилем Голанских высот.

    С тех пор Израиль нанес сотни ударов по объектам в Сирии и неоднократно проводил наземные операции на ее территории.

    Израильские власти заявляют, что войска останутся в созданной ими зоне безопасности, а прилегающие районы юга Сирии должны быть демилитаризованы.

    Ранее мы сообщали, что израильские войска обстреляли провинцию на юге Сирии.

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    В мире Иран Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор