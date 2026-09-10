Нетаньяху заявил о близости поражения Ирана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил позиции израильских войск на территории Сирии и сделал заявление о дальнейшем противостоянии с Тегераном, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.
В среду глава израильского правительства прибыл на сирийскую часть горы Хермон вместе с министром обороны Исраэлем Кацем и заместителем начальника генерального штаба Армии обороны Израиля Тамиром Ядаем.
Во время визита Нетаньяху заявил, что Израиль приблизился к поражению действующего руководства Ирана, сообщается официальном аккаунте канцелярии израильского премьера.
— Нам еще предстоит работа. Главная задача заключается в том, чтобы разгромить «террористический режим в Иране». Мы очень близки к этому. Мы знаем, что в конечном итоге рухнет вся ось, — сказал Нетаньяху.
Prime Minister Benjamin Netanyahu visited Mt. Hermon in Syria, together with Defense Minister Israel Katz and IDF Deputy Chief-of-Staff Maj- Gen. Tamir Yadai. The Prime Minister was briefed at an IDF outpost overlooking Syria by Head of Northern Command Maj.-Gen. Rafi Milo and 210th Division Commander Brig.-Gen. Yair Palai, on operational activity in the sector. Prime Minister Benjamin Netanyahu: «On the eve of Rosh Hashanah, we are atop Mt. Hermon. Damascus is right here, Lebanon is right there, the Syrian Golan Heights are right there, and we control the entire area from the Hermon Crown to the Yarmouk River, and from here to the Mediterranean Sea — absolute control the likes of which has never been seen before. We will not allow any terrorist army to establish itself on our border, and this is one of the tremendous achievements we have attained in the War of Redemption. And from these peaks, there is still work to do: The main task is to defeat the terrorist regime in Iran. We are very close to it. We know that the entire axis will ultimately fall. We are committed to doing this, and we will do it. I wish a Happy New Year to the citizens of Israel and to our heroic soldiers who are doing the job here.»— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 9, 2026
Израильский лидер также заявил, что его страна не допустит размещения вблизи своей границы каких-либо вооруженных формирований, которые она считает террористическими.
В канцелярии премьер-министра сообщили, что Нетаньяху посетил израильский военный пост с видом на территорию Сирии. Командование представило ему доклад об оперативной обстановке в регионе.
— Дамаск находится здесь, Ливан — там, сирийские Голанские высоты — рядом. Мы контролируем весь район от вершины Хермона до реки Ярмук и отсюда до Средиземного моря, — заявил Нетаньяху.
Министерство иностранных дел Сирии решительно осудило визит израильского премьер-министра, назвав его незаконным проникновением на территорию страны.
— Это провокационный шаг и вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также норм международного права, — говорится в заявлении сирийского внешнеполитического ведомства.
В декабре 2024 года израильские войска заняли ранее контролировавшуюся ООН буферную зону после падения правительства Башара Асада. Эта территория с 1974 года разделяла сирийские и израильские силы в районе оккупированных Израилем Голанских высот.
С тех пор Израиль нанес сотни ударов по объектам в Сирии и неоднократно проводил наземные операции на ее территории.
Израильские власти заявляют, что войска останутся в созданной ими зоне безопасности, а прилегающие районы юга Сирии должны быть демилитаризованы.
Ранее мы сообщали, что израильские войска обстреляли провинцию на юге Сирии.
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