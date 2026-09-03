Израиль пригрозил Ирану мощным ответом в случае нападения

Министр обороны Израиля Исраэль Кац в среду заявил о готовности страны самостоятельно нанести мощный ответный удар в случае нападения Ирана. Об этом он сообщил на конференции, организованной медиагруппой Yedioth Ahronoth.

— Сейчас они наносят удары по всему региону, кроме нас. Однако существует вероятность, что они атакуют и нас. Мы готовы к этому с точки зрения обороны, — сказал министр.

Katz warns: Iran may strike during Jewish holidays, Israel ready to respond



Defense Minister Israel Katz says Israel is monitoring Iran daily and is prepared to strike if attacked; he also repeats that Tehran’s nuclear program was …https://t.co/dtezksQ4E0 pic.twitter.com/1uEYFWxOPD — Ynet Global (@ynetnews) September 2, 2026

По словам Каца, израильские военные находятся в состоянии готовности в преддверии периода еврейских праздников, который начнется в середине сентября.

— Если Иран нападет, мы ответим с большой силой, независимо от кого-либо. Наши самолеты готовы к вылету, — подчеркнул он.

Заявление прозвучало после того, как накануне США и Иран возобновили обмен ударами. Иран атаковал американские военные объекты в Иордании, Кувейте, ОАЭ и Иракском Курдистане в ответ на удары США по иранским целям в районе Ормузского пролива.

Израиль не принимает непосредственного участия в возобновившемся обмене ударами между Вашингтоном и Тегераном.