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    Израиль пригрозил Ирану мощным ответом в случае нападения

    На Ближнем Востоке сохраняется угроза дальнейшего обострения вооруженного конфликта, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в регионе. 

    Израиль пригрозил Ирану мощным ответом в случае нападения
    Фото: t.me/Katz_Israel

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац в среду заявил о готовности страны самостоятельно нанести мощный ответный удар в случае нападения Ирана. Об этом он сообщил на конференции, организованной медиагруппой Yedioth Ahronoth.

    — Сейчас они наносят удары по всему региону, кроме нас. Однако существует вероятность, что они атакуют и нас. Мы готовы к этому с точки зрения обороны, — сказал министр.

    По словам Каца, израильские военные находятся в состоянии готовности в преддверии периода еврейских праздников, который начнется в середине сентября.

    — Если Иран нападет, мы ответим с большой силой, независимо от кого-либо. Наши самолеты готовы к вылету, — подчеркнул он.

    Заявление прозвучало после того, как накануне США и Иран возобновили обмен ударами. Иран атаковал американские военные объекты в Иордании, Кувейте, ОАЭ и Иракском Курдистане в ответ на удары США по иранским целям в районе Ормузского пролива.

    Израиль не принимает непосредственного участия в возобновившемся обмене ударами между Вашингтоном и Тегераном.

    В мире Иран Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор