Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о номинировании президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
— Хочу передать вам письмо, которое я направил в Нобелевский комитет. Оно номинирует вас на премию мира. Вы заслуживаете ее и должны ее получить, — сказал он на встрече с американским лидером в Белом доме.
Нетаньяху добавил, что высоко ценит усилия Трампа, направленные на «достижение мира и безопасности в мире и особенно на Ближнем Востоке».
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.
Ранее Пакистан выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года за его «дипломатическую роль и лидерство» в недавнем кризисе между Индией и Пакистаном.