Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

— Хочу передать вам письмо, которое я направил в Нобелевский комитет. Оно номинирует вас на премию мира. Вы заслуживаете ее и должны ее получить, — сказал он на встрече с американским лидером в Белом доме.

Нетаньяху добавил, что высоко ценит усилия Трампа, направленные на «достижение мира и безопасности в мире и особенно на Ближнем Востоке».

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее Пакистан выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года за его «дипломатическую роль и лидерство» в недавнем кризисе между Индией и Пакистаном.