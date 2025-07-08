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    10:17, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о номинировании президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Трамп
    Фото: Anadolu

    — Хочу передать вам письмо, которое я направил в Нобелевский комитет. Оно номинирует вас на премию мира. Вы заслуживаете ее и должны ее получить, — сказал он на встрече с американским лидером в Белом доме.

    Нетаньяху добавил, что высоко ценит усилия Трампа, направленные на «достижение мира и безопасности в мире и особенно на Ближнем Востоке».

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Ранее Пакистан выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года за его «дипломатическую роль и лидерство» в недавнем кризисе между Индией и Пакистаном.

    Теги:
    Америка ТАСС Премия Нобелевский лауреат Израиль США Дональд Трамп
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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