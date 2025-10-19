Нетаньяху намерен баллотироваться на пост премьера Израиля в следующем году

Б. Нетаньяху сделал это заявление в интервью израильскому телеканалу Channel 14, ответив положительно также на вопрос, ожидает ли он победы.

На последних выборах в Израиле в 2022 году правая партия Б. Нетаньяху «Ликуд» получила 32 из 120 мест, и 64 члена израильского парламента (Кнессета) рекомендовали возложить на него задачу по формированию правительства. Б. Нетаньяху был приведен к присяге в качестве премьер-министра страны в декабре того же года и с тех пор возглавляет крайне правую коалицию.

Биньямину Нетаньяху исполнится 76 лет на следующей неделе. Он занимал пост премьер-министра Израиля с 1996 по 1999 год и снова с 2009 по 2021 год, затем был смещен с должности в июне 2021 года центристской коалицией, сформированной Яиром Лапидом и Нафтали Беннетом.

Напомним, что Нетаньяху стал первым премьер-министром в истории Израиля, представшим перед судом, находясь в должности. Он проходит по трем делам о коррупции.