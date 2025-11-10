Несовершеннолетний найден мертвым в Жамбылской области

По данным полиции, по факту обнаружения тела несовершеннолетнего в Байзакском районе возбуждено уголовное дело.

— В настоящее время проводится расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, иные сведения не подлежат разглашению, — сообщили в ДП Жамбылской области.

Эта трагедия продолжила череду аналогичных случаев в регионе. В апреле в селе Тастобе Жамбылского района скончался 15-летний подросток. Следствие длилось около 4 месяцев, материалы в отношении трех подозреваемых переданы в суд.

Кроме того, с разницей в несколько дней свели счеты с жизнью подростки из сел Туймекент и Дихан Байзакского района, а также двое несовершеннолетних из Тараза.

Во время выездного регионального совещания по вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних министр просвещения Жулдыз Сулейменова отметила, что в ста школах организация психолого-педагогического сопровождения, воспитательной и профилактической работы носит формальный характер.

— Так, в планах работы школ не отражены их конкретные меры и потребности обучающихся. Со стороны администрации школ не налажено должное межведомственное взаимодействие при раннем выявлении кризисных ситуаций. В некоторых школах выявлены неработающие QR-коды единого контакт-центра «111». Анализ трагических инцидентов, произошедших в регионе, показал, что в отдельных школах ответственные сотрудники не уделили должного внимания сигналам со стороны ребенка. Поэтому директора школ должны нести персональную ответственность за результаты сопровождения детей, находящихся в группе риска, — заявила министр.

Жулдыз Сулейменова также подчеркнула необходимость усилить ответственность родителей. По официальной статистике, ежедневно 76 родителей региона привлекаются к административной ответственности за ненадлежащее воспитание, еще 395 — не контролируют нахождение детей дома в ночное время.